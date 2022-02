Transfert des compétences eau : la bataille n’est pas finie

Gestion de l'eau

Publié le 18/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

Les assouplissements intégrés dans le projet de loi 3DS sur la question du transfert des compétences eau et assainissement n'ont pas calmé les maires, et particulièrement ceux de communes de montagne. Le combat n'est pas prêt de s'arrêter, comme l'explique l'Association des maires de France (AMF).

Le transfert des compétences eau et assainissement est un vrai serpent de mer. Malgré les multiples tentatives du gouvernement pour régler ce problème qui envenime ses relations avec les maires, le sujet a toujours été remis sur la table : après la loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 et la loi « Engagement et Proximité (E&P) » du 27 décembre 2019, le sujet a de nouveau été débattu dans la loi 3DS.

Et à lire le communiqué de l’Association des maires de France (AMF) publié à la clôture des débats parlementaires sur ce projet de loi, l’histoire n’est pas finie : « L’amélioration souhaitable de l’exercice de la compétence eau et assainissement, notamment dans les communes rurales, n’a pas trouvé une réponse à la hauteur des préoccupations des maires. L’AMF va demander que le Sénat puisse ...

