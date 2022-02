Capteurs de CO² dans les écoles : les communes partagées

Coronavirus

Publié le 18/02/2022

Lille en a fait une priorité d’action publique depuis… 2013. Metz attend de voir pour aller plus loin. Marseille vient de commander 470 capteurs pour ses écoles. Pour l’heure, une classe sur cinq seulement en France en est équipée. Et ce malgré le fonds dédié à cet achat de 20 millions d'euros débloqué par le gouvernement à l’automne 2021.

Après Besançon et Lille, Marseille a décidé d’équiper de capteurs CO² les 470 écoles de la commune, bénéficiant d’un remboursement partiel de l’Etat. Installés dans les classes, ces capteurs alertent les enseignants quand la quantité de CO² dépasse la limite autorisée. Il faut alors aérer la pièce pour faire descendre le niveau. Le recours à un tel outil s’est avéré très utile depuis le début de la crise sanitaire, une forte concentration de CO² rendant propice la diffusion du virus. Mais il gardera toute son utilité lorsque la menace virale aura baissé. « Une trop forte concentration de CO² est dangereuse pour la santé. Elle provoque des maux de tête, des nausées chez les plus jeunes et peut avoir un effet négatif sur les performances scolaires », assure ainsi la députée des ...