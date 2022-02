Accueil

[Vidéo] Débat : l’aménagement du territoire dans tous ses états

Publié le 23/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

D.R.

L’explosion de l’économie de la consommation et des loisirs, conjuguée à la révolution numérique et au dérèglement climatique oblige les collectivités à revoir leurs fondamentaux. Débat entre le politologue Jérôme Fourquet, coauteur de « La France sous nos yeux » et les élus d’Intercommunalités de France.

