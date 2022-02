Automatisation du FCTVA : qui est perdant ?

Dématérialisation

Publié le 18/02/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est désormais sur les rails. Son assiette révisée a fait l’objet de nombreuses négociations serrées entre l’Etat et les associations d’élus. Premiers retours des gestionnaires locaux.

En 2021, les communautés de communes, communautés d’agglomérations et communes nouvelles ont été les premières à appliquer la réforme de l’automatisation du FCTVA. Alimenté par l’Etat, le fonds de compensation est versé aux collectivités en contrepartie des charges de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses d’investissements. Encore étalée sur deux ans (2022 et 2023), la réforme sera alors appliquée à toutes les collectivités.

Pour Laurent Zinani, responsable du budget de la communauté d’agglomération de La Rochelle, pour cette première année d’automatisation, l’impact est réellement positif : « avant, sur les trois budgets éligibles – le budget principal, celui de l’assainissement et celui de la gestion des déchets – je consacrais chaque trimestre deux jours de travail, fournissant l’ensemble des factures à la préfecture. En 2021, j’ai passé une demi-heure par trimestre sur le sujet !». Pour le directeur des finances de Valence-Romans agglo, Pierre-Matthieu Terrien, « le seul impact réellement positif est un effet d’aubaine lié au fait qu’en 2021, nous avons touché, en plus, un grand part du quatrième trimestre de l’année !».

Plusieurs années de travail

Avant l’automatisation, les collectivités déclaraient leurs dépenses listées par voie réglementaire. Désormais, ce sont les comptes qui sont éligibles Les dépenses qui en sont extraites naviguent d’Hélios à une nouvelle application, Alice. Certains comptes qui comptaient peu de dépenses éligibles ont été enlevés, d’autres ont été ajoutés pour trouver le juste équilibre entre la nécessaire simplification et le respect de la neutralité financière. Enfin, certaines dépenses ne pouvant pas être automatisées continueront d’être déclarées. La circulaire du 16 mars 2021 a listé des exemples d’exclusion comme les comptes d’immobilisations « Terrains » et « agencements et aménagements de terrain », les dépenses liées à l’achat des logiciels ou les frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre.

Exclusions de l’assiette

«L’exclusion des dépenses pour acquisition de logiciels, le compte 205, est importante pour nous et le fait que le compte 202 relatif aux documents d’urbanisme soit exclu en 2021, va fortement impacter le syndicat mixte qui s’occupe du SCOT , l’ensemble de ses dépenses étant sorties du FCTVA» estime Laurent Zinani. « Pour l’exclusion des dépenses de logiciel, la perte annuelle est de 140.000 euros. Heureusement, rajoute Pierre-Matthieu Terrien, nous n’avons pas la compétence PLUI et donc pas de document d’urbanisme». Avec la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le compte 202 a été réintégré au sein de l’assiette pour 2022.

L’arrêté du 17 décembre 2020 a élargi l’éligibilité au FCTVA aux dépenses informatiques en nuage. « Cette dépense est anecdotique !», commente le directeur des finances de Valence-Romans agglo. Pour le responsable du budget de l’agglo de La Rochelle, de bonnes surprises ont été constatées dans le chapitre 23 « travaux », plus largement pris en compte par la préfecture en 2021.

Gagnant-gagnant ?

Sur la base d’une simulation faite au moment de la réception de la circulaire de mars dernier, l’agglo de La Rochelle qui touche en moyenne 4 à 5 millions d’euros de FCTVA par an, a acté une baisse de 200.000 € sur le budget principal et une augmentation de 350.000 € sur le budget assainissement. « la réforme, assure Laurent Zinani, est pratiquement neutre ». Et d’ajouter : « sans tordre la nomenclature, il faut engager un travail sur le libellé des dépenses qui parfois manque de précision ». Pour la DGFiP, le perdant est l’Etat et une fois l’automatisation passée, une évaluation du dispositif sera diligentée.

Selon l’AMF, le fait que les dépenses d’acquisition et d’aménagement de terrains n’aient pas été réintégrées dans la nouvelle assiette du FCTVA provoque une perte sèche de 280 M€. Ce qui signifie, pour l’association, une remise en cause du financement des projets. Un effet amplifié pour les collectivités d’Outre-Mer qui ont la capacité de comptabiliser le FCTVA dans leurs fonds propres pour obtenir des financements européens.

Et Pierre-Matthieu Terrien de conclure : « la révision de l’assiette n’est pas le sujet principal. On attend que les charges de fonctionnement soient prises en charge afin que nous puissions choisir en fonction de critères économiques entre l’achat et la location de véhicules comme le font les entreprises ».