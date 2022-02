Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 18 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Flambée – Alors que les prix de l’énergie flambent actuellement, BFMTV s’intéresse à une catégorie peu considérée actuellement : les collectivités locales. En partant d’un exemple communal, l’article rappelle ainsi que « les particuliers ont un tarif réglementé », contrairement aux « collectivités, pour lesquelles les tarifs sont au prix du marché ». Résultat, elles sont « obligés de répercuter cette hausse en partie sur les contribuables ». En citant les exemples des écoles, des conservatoires ou autres espaces sportifs, l’article rappelle à quel point ces dépenses sont considérables à l’échelle d’une collectivité. Autant de dépenses qui vont geler de nombreux projets.

Erreur 404 – Souvent cibles de cyberattaques, les collectivités cherchent des solutions [lire aussi notre article]. C’est notamment le cas de la région Bourgogne-Franche-Comté, cité par France Bleu, qui s’est dotée d’un centre régional de réponse d’urgence aux incidents de cybersécurité. Bénéficiant d’un million d’euros de budget, cette structure, à destination des entreprises, associations et collectivités, a pour but de faire de la prévention et d’intervenir dès qu’une attaque est décelée en préconisant notamment des actions concrètes à effectuer d’urgence. Opérationnel d’ici quatre mois, ce centre va recruter des analystes spécialisés et s’appuiera sur l’expertise de l’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques.

Plage arrière – Après que l’Etat a recensé 298 communes soumises à l’érosion de leur littoral, un reportage de France TV, qui a constaté in situ qu’enrochements et digues n’étaient pas toujours suffisants, rappelle les récentes mesures adoptées dans la loi Climat et Résilience : interdiction de construction (sauf équipements publics) dans certaines zones les 30 prochaines années et, dans les zones qui seront menacées au-delà de ces 30 ans, constructions autorisées mais avec obligation de démolition plus tard. Les communes concernées ont quatre ans pour cartographier et déterminer ces zones [lire aussi notre article].

Sortie de routes – Comme le prévoit désormais la loi dite 3DS [lire aussi notre article], quelque 10 000 kilomètres de routes et autoroutes non concédées vont pouvoir être transférées aux départements, métropoles et régions qui en feront la demande. Après avoir rappelé les conditions de ces transferts et la mise à disposition du personnel et des moyens techniques, Les Echos cite les exemples de deux départements qui expliquent également les difficultés auxquelles ils pourraient se heurter : présence d’infrastructures nécessitant de lourds travaux et le financement de ces nouvelles charges et des compensations jugées pas à la hauteur.

Sources d’énergie – Inscrit dans le cadre du Fonds chaleur, un contrat a été signé entre l’Ademe Ile-de-France et le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité Ile-de-France (Sigeif) afin de développer les énergies renouvelables thermiques et de récupération. Comme l’explique Actu Environnement, cela va concerner 17 installations de production (dont 13 hors bois-énergie) dont l’objectif sera de produire 4000 mégawattheures.

L’aventurier du RER B – Alors que les travaux de modernisation du RER B devaient débuter en mai prochain, le ministère des Transports les a reportés en raison… d’un concert du groupe Indochine. Le Monde explique que le ministère a demandé à SNCF Réseau de permettre aux fans « mélomanes » de pouvoir se rendre au Stade de France, où se déroulera ce concert. Le calendrier des travaux, fixé depuis trois ans, prévoyait notamment la régénération de la caténaire.

Mode paysage – Un article de 20 Minutes revient sur un dispositif primé lors des derniers Trophées de l’ingénierie territoriale [lire aussi notre article]. Il s’agit de l’installation d’un outil de surveillance low-tech permettant de fixer un appareil photo pour suivre l’évolution de l’érosion des plages dans le Morbihan.

Et aussi…

Après une année marquée par une forte hausse de la consommation de gaz dans la région francilienne (+12%), GRTgaz Ile-de-France annonce investir plus de 17 millions d’euros pour développer des gaz renouvelables [communiqué] ;

Le premier train hybride électrique-thermique est sur les rails [Construction Cayola] ;

Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour accélérer la mise sur le marché de granulés de biomasse traités thermiquement destinés aux chaufferies et à l’industrie [ministère de la Transition écologique].