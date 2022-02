Jean-Charles de Belly, le chevalier blanc de la ruralité

[Portrait]

Publié le 25/02/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Le parler franc et l’ancrage local sont les marqueurs du DGS de la communauté de communes Mad et Moselle, Jean-Charles de Belly, défenseur de l’interco qui joue le jeu de la coopération.

Chiffres-clés 2021 : directeur général des services de la communauté de communes Mad et Moselle (48 communes, 150 agents, 20 000 hab., Meurthe-et-Moselle et Moselle).

2017 : directeur coordonnateur du pôle d'équilibre territorial et rural du val de Lorraine.

directeur coordonnateur du pôle d’équilibre territorial et rural du val de Lorraine. 2011 : DGS de la communauté de communes du Chardon lorrain.

DGS de la communauté de communes du Chardon lorrain. Depuis 2007 : enseignant associé à l’université de Nancy.

enseignant associé à l’université de Nancy. 2002 : DGS de la communauté de communes des Trois vallées.

Sitôt passé la porte de son bureau de l’université de ­­Nancy, baskets aux pieds et bonnet bleu-blanc-rouge sur la tête, ­Jean-Charles de ­Belly est interpellé par ­Sophie, sa collègue. « J’ai une étudiante en L2 qui veut tout savoir sur les administrations. Je lui ai dit “il faut que tu ailles voir Jean-­Charles” », lui lance-t-elle, joyeusement. Le bonnet posé, le directeur général des services acquiesce, tout aussi emballé. N’a-t-il pas recruté une partie de son équipe actuelle de la communauté de communes (CC) Mad et ­Moselle sur les bancs de cette même fac ? De fait, son chargé de mission économique, sa directrice des ressources humaines et son chef de mission en contrôle de gestion ont suivi ses cours de master en administration publique locale et conduite de projet.

Sédentarité assumée

Comme DGS ou comme maître de conférences, Jean-­Charles de ­Belly est entré dans la fonction publique un peu comme on entre en religion. « Je cherche à créer des vocations », s’amuse-t-il. Ces collaborateurs choisis l’entourent désormais au siège de l’interco située à une heure de là. ­Thiaucourt-­Regniéville est une bourgade rurale de près de 1 000 habitants souffrant du même manque d’attractivité que ses voisines. « Notre interco rassemble de très petites communes, allant de 30 à 2 000 habitants, sans ville-centre », précise le DGS, qui y a pourtant effectué toute sa carrière. Une absence de mobilité, diront certains, qui ne le gêne pas outre mesure. « Je suis dans une situation confortable mais pas dans une zone de confort », ajuste celui qui reste très attaché à ses racines vosgiennes.

­Rainville, son petit village natal d’à peine 300 âmes, est d’ailleurs étroitement lié à son histoire familiale. Le grand-père paternel y a assuré cinq mandats. « Nous étions très politisés : mon père au RPR et la famille de ma mère plutôt de tendance giscardienne », se souvient-il. Enfant, il observe aussi la ­difficulté du métier d’artisan et subit l’­insécurité des périodes d’inactivité de son paternel, qui dirige alors une petite entreprise de fabrication de chaises.

Aussi, dès ses 18 ans, le jeune homme est plutôt fier d’arborer sa carte du RPR. Il se met même en tête de succéder à son aïeul à la tête de la commune. Mais son diplôme d’histoire en poche, complété d’une licence d’administration économique et sociale, confirme son inclination pour le champ administratif plus que pour l’­exécutif. De ses années de fac à ­Nancy, il conserve des amitiés solides et très locales. Au sud de Nancy, ­Bertrand ­Nicolas, son ami et cousin, dirige la CC de l’Ouest Vosgien. A la ville de La ­Bresse, proche de la frontière allemande, on trouve un autre de ses proches, DGS aussi. « Pour eux comme pour moi, la mobilité érigée comme une obligation est loin d’être une nécessité », confie Jean-­Charles de Belly, avec une pointe d’accent du nord. ­Bertrand ­Nicolas nuance : « La sédentarité génère parfois un manque de perspectives, ce qui n’est pas le cas de Jean-­Charles. Avec sa casquette de professeur et ses fonctions à l’Asso­ciation des directeurs généraux des communautés de France [ADGCF], il a peut-être des certitudes, mais il se confronte constamment à d’autres points de vue. »

Militant pragmatique

Son parcours illustre aussi cette remarque. Arrivé en 2002 à la CC des Trois vallées, il accompagne les balbutiements de l’interco puis deux fusions, d’abord en celle du Chardon lorrain puis de Mad et ­Moselle. Avec, à chaque fois, l’exercice de compétences nouvelles. Et la tâche d’embarquer avec lui des édiles réfractaires. « Les maires avaient encore beaucoup de pouvoir et d’argent. Il fallait prouver qu’on existait », assure-t-il, soulignant : « Je ne suis pas un militant de l’interco, plutôt un militant des politiques publiques efficaces à la bonne échelle, sur un ­territoire donné ». Un ­pragmatisme qui lui a servi à tracer les contours et la compétence de son interco. Entre la prise en charge des frais techniques et administratifs pour assurer des groupements de commandes en matière d’éclairage public, par exemple, et l’organisation, ensuite, de délégations de maîtrise d’­ouvrage, il a progressivement rallié les élus. Il s’est aussi appuyé sur la mutualisation des services, dont il est un fervent défenseur. Une équipe d’agents techniques intercommunaux est déployée au service des communes membres. Un service administratif commun voit le jour sous son impulsion, tout comme un service commun de secrétaires de mairie.

Initiatives reconnues

Ces initiatives lui valent d’ailleurs l’attention de ses collègues de l’ADGCF,­ dont il est le délégué régional Grand Est et, depuis peu, membre du comité scientifique. Au sein de l’association, il est un peu le monsieur « ruralité ». Mais pas que. « Il a un profil d’universitaire, ce qui n’est pas fréquent. Il a toujours des idées et l’esprit “réseau”. C’est un collègue précieux et très franc dans sa parole », confie ­­Yvonic ­Ramis­, son président. Jean-­Charles de Belly n’hésite pas à dire ce que d’autres pensent tout bas. « Récemment, l’Association des maires ruraux de ­France a bien joué son jeu, en accaparant l’écoute du gouvernement et en faisant de l’interco l’exutoire de ses ­frustrations », tacle-t-il.

Et s’il assure « n’avoir jamais pris des compétences sans l’avis des communes », il facilite le déploiement des évolutions territoriales. « Nous sommes au bout d’un système qui fait que soit on améliore la professionnalisation, soit on va vers des communes nouvelles », estime-t-il. Et de rappeler le leitmotiv dont il abreuve ses étudiants : « C’est l’Etat qui fait la nation, et non l’­inverse. »