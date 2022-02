à 35 M€, c’est le prix, au kilomètre, d’une ligne à grande vitesse, selon le retour sur expérience. Plus le tracé est accidenté et nécessite des tunnels et autres ouvrages d’art, plus le tarif est élevé, explique l’économiste des transports Yves ­Crozet. Le coût de la ligne Paris-Tours, inaugurée en 2017, avoisinait les 20 M€/km. Paris-­Bordeaux coûtera plus de 30 M€/km.

A la « faveur » de la crise du ­Covid et du plan de relance qui a suivi, mais surtout des 61 milliards d’euros injectés dans le système ferroviaire depuis 2017, plusieurs lignes à grande vitesse (LGV) sont subitement ressorties des cartons. Exhumés les projets ­Bordeaux-Toulouse et Dax, Montpellier-Perpignan, ­Marseille-Nice, ainsi que ­Paris-­Normandie, ­Roissy-­Picardie et la très décriée Lyon-­Turin, même si ces trois dernières LGV n’en sont qu’au stade des études préliminaires.

Un virage à 180 degrés assumé par le chef de l’Etat venu célébrer, le 21 septembre dernier, les quarante ans du TGV à la gare de ­Lyon, à ­Paris, et ­dévoiler celui du futur. Ce jour-là, ­Emmanuel Macron a contredit la pause (pas l’arrêt) qu’il avait lui-même annoncée quatre ans plus tôt lors de l’inauguration des LGV Tours-­Bordeaux et Paris-­Rennes « pour donner la priorité aux transports du quotidien ». Cette mise en sommeil avait été reprise dans la loi d’orientation des mobilités de 2019. Une courte pause, calée entre le début et la fin de son quinquennat.

­Emmanuel ­Macron a mis sur la table une enveloppe de 6,5 milliards d’euros pour trois « grands projets ferroviaires », une nouvelle appellation, comme pour insister sur les RER métropolitains auxquels sont censées contribuer les LGV. Les choix politiques arrêtés à quelques mois de l’élection présidentielle, reste à financer ces chantiers titanesques. Car si l’Etat mobilise 6,5 milliards, ils ne représentent que 40 % du coût des trois principaux projets que sont Bordeaux-­Toulouse, ­Montpellier-­Perpignan et ­Marseille-Nice.

A elle seule, la ligne ­Bordeaux-­Toulouse et Dax (qui s’inscrit dans le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, dit « GPSO ») coûte 14,3 milliards : 10,3 pour ­Bordeaux-­Toulouse, 4 pour la branche vers Dax. « Le plan de relance a permis de boucler le plan de financement en apportant 49 millions d’euros », assure-t-on à ­Matignon. Le projet a été déclaré d’utilité publique en 2016. Mais si le Conseil d’Etat a débouté­, en septembre 2021, un ultime recours, la construction de la ligne, dont la mise en service est prévue à l’horizon 2030, est loin de faire l’unanimité en Nouvelle-­Aquitaine. A la suite des annonces d’­Emmanuel ­Macron, les banderoles hostiles à la LGV ont ­refleuri dans la campagne bordelaise, dénonçant un projet « inutile » et « ruineux ».

Mais l’accélération du projet de RER bordelais étant intimement liée à la réalisation du barreau sud de la LGV (12 kilomètres au sud de ­Bordeaux pour faire sauter un bouchon ferroviaire), les élus de la métropole ont été sommés de se prononcer rapidement sur leur participation financière. Trois mois après les annonces du Président, ils ont donc voté, en fin d’année dernière, un accord de financement de la LGV, mettant sous forte pression l’alliance PS-EELV qui gouverne la métropole. ­Pierre ­Hurmic, maire écologiste de ­Bordeaux et premier vice-président de la métropole, est vivement opposé au projet, tandis qu’­Alain ­Anziani, son allié socialiste et président de la métropole, le soutient de toutes ses forces. La région Nouvelle-­Aquitaine, dirigée par le socialiste Alain ­Rousset, apporte 2,6 milliards d’euros.

En ­Occitanie, quinze collectivités locales sont sollicitées, dont la région à hauteur de 3,1 milliards d’euros­, la présidente socialiste, ­Carole ­Delga, y voyant le moyen de développer le fret ferroviaire en désaturant la ligne actuelle. Et de capter une bonne partie du ­trafic aérien.

Au total, 23 collectivités sur 26 se sont engagées à participer, deux ont refusé (le Lot-et-­Garonne et l’agglomération de Dax) et la ­Gironde hésite. Sur les 5,6 milliards revenant aux collectivités pour le projet GPSO, les 225 millions manquants ont finalement été comblés par la région Nouvelle-Aquitaine. Un projet d’ordonnance pour la création d’une société de projet devait être transmis au Conseil d’Etat le 15 février, sur le même modèle que pour la Société du Grand ­Paris.

Un peu plus à l’Est, l’horizon financier s’est légèrement éclairci en ce début d’année pour la LGV Montpellier-­Perpignan (LNMP), lors d’un déplacement de Jean ­Castex dans l’­Aude pour signer un protocole de financement avec onze collectivités. Il porte sur la première phase entre ­Montpellier et ­Béziers, prévue pour 2035. Le tour de table s’élève à 2 milliards d’euros. L’Etat et l’Union européenne ­financeront respectivement 40 % et 20 %, les 40 % restants seront supportés par les collectivités, dont la région (41 % de la part des collectivités).

La deuxième phase, entre ­Béziers et ­Perpignan pour se raccorder au réseau à grande vitesse espagnol, n’est pas actée financièrement. Son montant est estimé à 4 milliards. Là aussi, l’Etat doit transmettre, dans les prochaines semaines, un projet d’ordonnance visant à créer, d’ici au mois d’avril prochain, la société de financement et de portage de la LGV pour les collectivités locales. La déclaration d’utilité publique est espérée pour 2023.

Troisième projet relancé par ­Emmanuel ­Macron, la ligne nouvelle ­Provence - Côte d’Azur (LNPCA), entre ­Marseille et ­Nice, une idée mise sur la table sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2013. Objectif : désaturer les nœuds ferroviaires des agglomérations azuréennes avec trois RER métropolitains à Aix-­Marseille, ­Toulon et ­Nice, desservant Cannes et Grasse. Mais aussi afin de dégager des capacités ferroviaires pour le fret et des sillons rapides sur l’axe Marseille-Vintimille,­ en traversant les métropoles sans correspondance. Bref, améliorer la régularité, la fréquence et les temps de parcours des trains de cette région dévorée par le trafic automobile. Un projet titanesque dont seulement les deux premières phases sont actées.

Et qui n’est pas une LGV mais une ligne souterraine de huit kilomètres pour faciliter la traversée du nœud ferroviaire de ­Marseille, avec une gare multimodale sous la gare Saint-­Charles. Une deuxième gare TGV est également prévue à l’ouest de ­Nice, près de l’aéroport. L’enquête d’utilité publique s’achève ce 22 février et la déclaration d’utilité publique est espérée pour fin 2023. Le calendrier n’est pas encore détaillé, mais SNCF Réseau, maître d’ouvrage, s’engage sur de premières mises en service en 2026, jusqu’en 2029.

L’Etat et les collectiv­ités, dont la région ­Provence - Alpes - Côte d’Azur, sont tombés d’accord pour financer à parité les deux premières phases du projet, pour près de 3,5 milliards d’euros. Un financement européen à hauteur de 20 % est escompté. Dans ce cas aussi, l’Etat a transmis au Conseil d’Etat le projet d’ordonnance visant à créer, d’ici à avril prochain, une société de portage et de financement du projet pour les collectivités locales. La déclaration d’utilité publique est espérée en 2023. A chaque fois, seulement une partie des lignes est financée, car l’intégralité des coûts dépasse de loin les tours de table financiers difficilement bouclés. Il faut dire que 25 à 35 millions d’euros le kilomètre de LGV, ça ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval…

Pour ou contre la LGV Bordeaux-Toulouse ?

Pierre Hurmic, maire (EELV) de Bordeaux et premier vice-président de la métropole de Bordeaux

« A quelques mois de l’élection présidentielle, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest [GPSO] est reconduit avec une précipitation nouvelle alors qu’il avait été solennellement enterré par l’Etat en 2017, le président Macron voulant prioriser les transports du quotidien. Des projets de trains rapides plus réalistes et moins coûteux existent. Moderniser les lignes existantes ­Bordeaux-Toulouse et ­Bordeaux-Hendaye se chiffre entre 4,6 et 7,3 milliards, en ­comparaison des 14,3 milliards du GPSO. La différence de temps de trajet entre ­Bordeaux et ­Toulouse ne serait que de 22 minutes par rapport à la LGV, et de 6 minutes entre ­Bordeaux et Dax. Nous avons donc lancé une pétition en ligne #AlternativeLGV. »

Alain Anziani, président (PS) de la métropole de Bordeaux

« L’intérêt est de créer un corridor ferroviaire entre le sud et le nord de l’­Europe, avec ­Bordeaux au milieu. Avec l’axe Est-Ouest via ­Montpellier, notre métropole sera au cœur de l’attractivité économique. Aujourd’hui, il faut 2 heures 30 minutes entre ­Bordeaux et ­Toulouse, 1 heure et 5 minutes demain. Le deuxième intérêt, c’est le transport de marchandises : 10 000 camions ­circulent tous les jours entre Bordeaux et l’­Espagne, le fret est handicapé par la différence d’écartement des rails entre les deux pays. Avec la LGV, il y aura une continuité ferroviaire. Enfin, notre RER métropolitain ne pourra pas se financer sans la LGV. Si on ne le rattache pas à la LGV au sud de ­Bordeaux, on n’aura pas les financements de l’Etat et de l’­Europe. Cette opportunité, on ne peut pas la laisser passer. »