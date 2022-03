La nuit, les policiers municipaux et les médiateurs veillent

Sécurité publique

Publié le 02/03/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Policiers municipaux, médiateurs, préventeurs… Ils sont les vigies de la nuit, ceux qui créent du lien social, veillent à la tranquillité et assurent une présence quand tous les services publics, ou presque, sont fermés. Alors que la pandémie a révélé la nécessité pour les politiques publiques d’investir le champ de la nuit, les villes entendent désormais déployer plus de présence humaine.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A Rennes, depuis la fin de l’année dernière, les policiers municipaux assurent des patrouilles dans le centre le jeudi, le ­vendredi et le ­samedi, jusqu’à 2 heures 30. « On sentait un réel besoin de présence policière après la fermeture des bars, explique Lénaïc ­Briero, adjointe à la maire, chargée de la ­sécurité. Les premiers retours sont positifs. La présence de bleu permet de réguler les fins de fêtes, de limiter les attroupements, de contrôler la consommation d’alcool. C’est dissuasif, préventif et rassurant. »

A Nantes aussi, les policiers municipaux sont présents jusqu’à 2 heures en fin de semaine et ils le seront bientôt chaque soir. A La Rochelle, ce choix date de 2017. « Notre brigade de nuit, dotée d’armes létales, sillonne les rues en fin de semaine jusqu’à 3 heures. Sa ...