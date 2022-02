Le mariage sous caution à Poissy intéresse Gérald Darmanin

Citoyenneté

Publié le 18/02/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Régions

Pour mettre de l’ordre dans les cérémonies et les cortèges de mariage, le maire de Poissy (Yvelines) a mis en place une charte de bonne conduite assortie d’une caution. Le ministre de l’Intérieur, dans un courrier de fin janvier, indique vouloir généraliser le dispositif.

Pour lutter contre les incivilités en marge des cérémonies de mariage, le maire (LR) de Poissy (Yvelines), Karl Olive, a instauré une charte mariage qui engage les futurs époux et mis en place une caution de 1000 euros. L’idée intéresse au plus haut point le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui envisage de retenir certaines dispositions dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) présenté en mars en Conseil des ministres. Une dizaine de communes ont par ailleurs récemment pris contact avec la ville de Poissy pour dupliquer le dispositif.

« Nous célébrons 200 mariages par an. Dans l’immense majorité des cas, cela se passe très bien. Mais ces derniers mois, la situation s’est fortement dégradée », explique Karl Olive, le maire de cette petite commune francilienne de 37 0000 habitants. Alors que seul cinq mariages avaient posé problème lors du précédent mandat, trois ont dégénéré sur la seule année 2021. « Un mariage, c’est un appariteur, un agent de l’état civil et un élu, explique Olivier Trouillard, responsable des appariteurs. L’appariteur ouvre la mairie, oriente les mariés vers la salle des mariages, est présent tout au long de la cérémonie et accompagne jusqu’à leur sortie de la mairie. C’est censé être un moment joyeux. Mais, de plus en plus souvent, les mariés et les invités arrivent avec 45 minutes/une heure de retard ; ils ne respectent pas les jauges de sécurité ; ils n’écoutent pas les consignes ; ils dégradent les lieux… C’est de plus en plus pénible ».

Une charte des mariages et des référents

Le summum a été atteint le 25 septembre dernier avec des incivilités à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de la l’hôtel de ville : tirs de mortiers, insultes, stationnement gênant, etc. « Depuis quelques mois, les élus et les agents venaient célébrer les mariages la boule au ventre. Cela ne pouvait plus durer. Nous avons décidé de mettre en place un nouveau règlement intérieur des mariages, qui a été adopté il y a trois mois en conseil municipal », poursuit Karl Olive.

Désormais, les futurs époux doivent signer une charte des mariages « afin de prévenir tout comportement qui pourrait troubler l’ordre public et le bon déroulement des cérémonies (bruits excessifs et répétés de certains cortèges, utilisation dangereuse de fumigènes, pétard ou produits d’artifice, non-respect des règles de sécurité en matière de circulation et stationnement, retards importants…) ».

Ils doivent également désigner deux référents, un par futur marié. « Les futurs époux ont un premier échange en mairie avec les agents de l’Etat civil qui leur fait signer la charte, relate Olivier Trouillard. Nous, appariteurs, leur faisons ensuite systématiquement visiter la salle des mariages et leur rappelons les règles à respecter. Un SMS est ensuite envoyé la veille aux mariés et aux référents, toujours pour leur rappeler leurs engagements ».

1 000 euros de caution et trois policiers municipaux

Une caution de 1000 euros est également exigée. « Dans les 1 000 euros, détaille le maire Karl Olive, 400 euros sont liés à un retard de plus de 30 minutes car ce n’est pas aux contribuables de supporter le coût des heures supplémentaires engendrées ; 400 euros en cas d’annulation sans prévenir ; 300 euros pour dégradations et 200 euros en cas de ménage supplémentaire ».

Enfin, alors qu’un seul policier municipal était mobilisé les jours de mariage à l’extérieur de l’hôtel de ville, trois policiers municipaux, munis de caméras portatives, veillent dorénavant au bon déroulement de la cérémonie à l’extérieur et à l’intérieur.

Des pistes à l’étude au ministère de l’Intérieur

Le dispositif semble pour l’heure dissuasif, la ville n’ayant à déplorer aucun dérapage depuis trois mois. « Nous sommes soulagés, commente Olivier Trouille. Nos inquiétudes ont été entendues. Nous attendons maintenant de voir comment cela va se passer avec l’arrivée des beaux jours ».

Ces dispositions ont attiré l’attention du ministre de l’Intérieur. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin a écrit au maire de Poissy pour lui exprimer son soutien et évoquer les « pistes à l’étude » pour « mieux prévenir et réprimer ce véritable fléau qui touche nombre de nos communes». Parmi celles-ci : « la systématisation de la charte de bonne conduite pour les mariages, la généralisation de dispositifs comme la caution ou l’annulation de la cérémonie en cas de troubles».

Pour «lutter efficacement contre les cortèges automobiles sauvages», également dans son viseur, le ministre de l’Intérieur réfléchit à « la verbalisation des véhicules de location ou immatriculés à l’étranger avec envoi en fourrière» , au « durcissement des conditions de location de courte durée de certains véhicules de luxe», au « retrait systématique de six points du permis de conduire» ou encore à « la création d’une peine complémentaire de confiscation de véhicule ayant servi à commettre l’entrave à la circulation».