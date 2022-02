[Tribune] Aides d'Etat

Les dangers de la loi 3DS pour les sociétés d’économie mixte locales

Publié le 17/02/2022

Géraldine Chavrier, professeure de droit public à l'Université Panthéon-Sorbonne, revient sur les mesures de la loi 3DS consacrées à la transparence et à l'agilité des entreprises publiques locales. Les actuels articles 70 et 71 pourraient selon elle confronter les collectivités et les sociétés d’économie mixte locales à un risque de contrariété avec le droit européen.

Géraldine CHAVRIER Professeur agrégé de droit public à l'Université Panthéon-Sorbonne, consultante Chavrier-ID-Conseil