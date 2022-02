« Il nous faut un « pognon de dingue » pour répondre aux enjeux de demain »

[Entretien] Logement social

Publié le 18/02/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Marcel Rogemont, président de la Fédération des Offices publics de l'habitat, revient sur la production de logements sociaux en 2021, et la nécessité d'un retour du financement de l'Etat au secteur, face aux enjeux sociaux et écologiques.

Le ministère du logement a rendu publics les chiffres de production de logements sociaux en 2021. Les agréments de logements sociaux s’élèvent à 94775 logements sociaux, dont 20% portés par les offices publics de l’habitat (OPH), et 62% par les entreprises sociales pour l’habitat, alors que chaque famille de bailleurs sociaux possède 40% du parc de logements.

Pourquoi un tel différentiel ? Marcel Rogemont, président de la Fédération des offices publics de l’habitat, dénonce des comparaisons inéquitables.

Le bilan des agréments de logements sociaux délivrés en 2021 démontre que les offices publics de l’habitat ne sont porteurs que de 20% des projets de nouveaux logements. Quelle en est la raison ?

Le gouvernement ne regarde que la production neuve, alors que nous offices, nous devons répondre à trois défis. Tout d’abord sur la production neuve : il faut rappeler que dans le budget 2022, on a pris 2 milliards aux bailleurs sociaux via le mécanisme de la réduction du loyer de solidarité (RLS) et de la TVA qui n’est plus à 5,5% mais à 10%. C’est une ponction énorme sur les capacités d’autofinancement des HLM pour construire et rénover.

Il faut ensuite mentionner notre engagement dans le programme national de rénovation urbaine : sur les 40 milliards d’investissement, 25 sont à la charge des HLM, dont 15 pour les OPH. C’est là une singularité très forte par rapport aux SA d’HLM.

Enfin, les offices sont pour certains départementaux – il y en a 88. Ces offices départementaux travaillent dans les agglos mais aussi dans les territoires autour, qui sont moins tendus. Ils participent aux politiques d’aménagement sur des territoires aux tensions différentes. On ne peut comparer le travail des offices et des SA d’HLM de cette façon.

Quel est l’enjeu sur la rénovation thermique ?

Les logements en classe G doivent être réhabilités pour 2025 ; ceux de la classe F pour 2028, et ceux de la classe E d’ici 2034, faute de quoi on ne pourra plus les louer.

Pour les classes F et G, ce n’est pas un problème majeur, les logements ne sont pas nombreux. Mais pour la classe E, cela représente un million de logements à rénover.

Pour atteindre la classe E, nous avons calculé qu’il fallait compter en moyenne 85 000 euros par logement. Cela signifie 85 milliards à investir d’ici 2034, soit plus de 4 milliards par an – aujourd’hui nous y consacrons un milliard par an.

Nous avons besoin d’un dispositif de type « MaPrimeRenov » pour nous aider au financement. Si on veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, il faudra multiplier par trois le niveau d’investissement des offices, et ce n’est pas avec la dette que l’on va y arriver. Sans fonds propres gratuits, on ne peut relever le défi.

Les élus locaux ont été pointés du doigt ces derniers mois pour leur refus de construire du logement social. La situation s’améliore-t-elle ?

Plusieurs choses interviennent : la politique du Zéro artificialisation nette implique de reconstruire la ville sur la ville. C’est bien plus compliqué que de faire une ZAC, et ça coûte plus cher. On ne peut leur faire porter seuls la responsabilité de cette politique.

Le second élément est financier : la suppression de la taxe d’habitation a un impact ! Quand on construit des logements, il faut aussi créer des services publics locaux, non financés du fait de cette suppression. S’il y a des difficultés pour construire, ça tient aussi aux conditions de l’acte de construire. Faire le procès des élus, ça évite de parler de l’argent qui a été pris au mouvement HLM.

Qu’attendez-vous des candidats à l’élection présidentielle ?

Notre problème est que le logement social est un dossier très technique, et on en oublie l’essentiel : les gens que nous logeons. Aujourd’hui, le logement social est un lieu de stabilité. Il est une opportunité plutôt qu’un facteur de stigmatisation.

Réserver le logement social aux plus précaires, c’est priver toute une catégorie de la population de cette protection. Sans nous, 11 à 12 millions de personnes seraient mal logées, ce serait 6 milliards de pouvoir d’achat en moins pour nos locataires – cela correspond au différentiel de loyer entre parc public et parc privé. Il nous faut « un pognon de dingue » si on veut pouvoir remplir nos trois objectifs de production, rénovation urbaine et rénovation thermique. Rien que pour la production neuve, il faudrait supprimer la RLS et revenir à la TVA à 5,5%, comme avant 2017.