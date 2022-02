Rien n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire

Assainissement

Publié le 18/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence

Les requérants habitent un terrain traversé d’ouest en est par un ruisseau, et se plaignent de dommages récurrents causés lors d’épisodes de fortes pluies. Pour eux, ils résultent de l’écoulement accru sur leur terrain des eaux pluviales, dû à l’imperméabilisation des sols (un lotissement a été réalisé), et à l’insuffisance et aux malfaçons du réseau public d’assainissement situé en amont de leur propriété.

Ils demandent donc au juge de condamner la commune à leur verser des dommages et intérêts et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés par l’expert.

Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme » urbanisées et à urbaniser « .

Cependant, pour le Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire. D’autre part, en déduisant également de ces dispositions que la commune n’avait commis aucune faute dès lors qu’il résultait des certificats délivrés par le préfet que la prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants avait été exécutée, et alors qu’il n’était pas allégué que la mise en place d’autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la cour n’a pas plus commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’Etat souligne également que si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Ici, l’augmentation du volume des eaux de ruissellement ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers. De plus, aucun ouvrage public appartenant à la commune n’était finalement incriminé.