Conférence des métiers du social : les départements tirent la sonnette d’alarme

Travail social

Publié le 17/02/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

A la veille de la conférence des métiers du social qui s’ouvre le 18 février, les départements veulent se faire entendre. Ils revendiquent une revalorisation salariale pour les « oubliés du Ségur », mais plus largement demandent à l’Etat « des moyens à la hauteur des enjeux sociaux ».

« Nous voulons être un lanceur d’alerte social aux côtés des professionnels en souffrance. Nos travailleurs sociaux sont à bout de souffle, et sans réaction immédiate on va se retrouver dans des déserts sociaux», lançait Frédéric Bierry, président (LR) Collectivité européenne d’Alsace et de la commission solidarité, santé et travail de l’ADF, lors d’une conférence de presse qui a réuni cinq présidents de département le 16 février. « On n’arrive plus à pourvoir les postes dans les services sociaux. En Côte-d’Or, j’ai 400 postes vacants sur 2000 », abondait François Sauvadet, président (UDI) de l’ADF. « En Seine-Saint-Denis, les associations le disent, elles sont en difficulté pour assurer la continuité des accompagnements », renchérissait Stéphane Troussel (PS).

Le diagnostic est ...