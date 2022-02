Une banque d’expériences pour améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap

Handicap

Publié le 18/02/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Trois ans après la remise d’un rapport sur l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées a organisé un colloque le 16 février, permettant de valoriser des actions innovantes. Elles sont désormais rassemblées sur une « Banque d’expériences » en ligne.

Selon le baromètre de l’accès aux soins Handifaction (1), 24 % des personnes en situation de handicap n’ont pu effectuer leurs soins au 3e trimestre 2021… Pour Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargé des Personnes handicapées, l’accès la santé est un enjeu majeur, un « préalable indispensable à l’accès à l’emploi, au logement autonome et à toute la société ». Lors d’un colloque autour des bonnes pratiques visant à « améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap », elle a présenté une Banque d’expériences pour valoriser et partager les actions concrètes, développée par CoActis santé avec le soutien de la MNH.

Consultations spécifiques

L’ensemble du Gouvernement travaille sur ce sujet, a assuré Sophie Cluzel, qui a énuméré les actions menées : communautés 360, signature de l’avenant 9 à la convention médicale le 3 juillet dernier (2), qui met en place les consultations spécifiques pour la détection des troubles dys, les consultations « blanches », sans soins, pour les personnes ayant besoin de s’habituer à l’environnement, ou encore la tarification graduée à l’hôpital pour la prise en charge en ambulatoire des personnes handicapées…

Ces mesures sont en cours de déploiement, selon Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de la Cnam, qui a précisé que la Caisse allait accompagner les médecins généralistes pour « les aider à remplir correctement le dossier médical pour les MDPH », en contrepartie de la valorisation spécifique liée au remplissage de ces dossiers (60€)… La Cnam travaille désormais à mieux identifier dans ses bases de données les personnes vivant avec un handicap « afin de leur proposer des soins systématiquement adaptés à ce handicap » et mieux identifier les renoncements aux soins.

Des actions à partager

Ce colloque a aussi été l’occasion de mettre en avant une quinzaine d’actions qui cherchent à améliorer l’accès aux soins des personnes, autour de six axes : « aller-vers », favoriser l’accès à la prévention, offrir des parcours de soins adaptés, mieux former les professionnels, favoriser l’expression et la participation des usagers et faire évoluer les financements.

À cet égard, l’expérimentation Facilisoins a été présentée par le Dr Franck Sapaly, coordonnateur médical de la fondation Marie-Louise, qui en a réalisé le prototypage en Haute-Garonne. Elle vise à tester une organisation pour renforcer l’accès à la prévention et aux soins courants des personnes en situation de handicap accueillies en établissement médico-social, via la prise en charge par l’assurance maladie des soins de ville et des produits de santé. L’expérimentation dans le cadre de l’article 51, doit débuter au 1er semestre 2022 pour une évaluation attendue au 1er semestre 2024. L’appel à projet pour identifier des établissements sur tout le territoire a été prolongé jusqu’au 21 février 2022 (3).

Développer la « culture handicap »

Les divers projets d’aller-vers – interventions de sages-femmes formées à la santé sexuelle des femmes handicapées dans les établissements médicosociaux franciliens (Handigynéco) (4), dépistage buccodentaire en IME dans le Vaucluse, ETP avec des pairs-émulateurs en Dordogne et Haute-Vienne, bus dentaire à proximité des établissements en Bretagne (5)– soulèvent la question de leur pérennisation. Quid de la soutenabilité de certaines réponses après la fin des expérimentations ?

De toute évidence, selon Bertrand Picard directeur de mission Handicap de la Cnam, « une culture handicap » se crée : au sein de la Caisse, des modules de formation e-learning sont proposés aux agents afin qu’ils s’approprient les outils comme la charte Romain Jacob et le questionnaire Handifaction. Pour les professionnels du soin, elle tend à se développer : la MNH, partenaire de la Banque d’expériences, soutient certains de ces projets et a décidé de faire de l’accès à la santé des personne en situation de handicap et vulnérables sa Grande cause 2022-2023. L’Université de Reims sensibilise ainsi ses étudiants de seconde année au handicap, via des stages en ESMS avec des personnes en situation de handicap.