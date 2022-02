Plan Logement d’abord : malgré des progrès, toujours autant de SDF

Sans-abrisme

Publié le 18/02/2022 • Par Rouja Lazarova

Le plan Logement d’abord devait renforcer l’efficacité de la lutte contre le sans-abrisme. S’il peut se prévaloir de certaines réussites, notamment dans le renforcement des partenariats locaux entre collectivités, services de l’Etat, bailleurs et associations, il conserve une dimension trop expérimentale, selon la Fondation Abbé Pierre.

La promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 d’avoir « zéro SDF » dans les rues s’est concrétisée par le lancement d’un plan quinquennal du Logement d’abord en septembre de la même année. Son objectif était de diminuer le nombre de sans abris, en les faisant notamment accéder directement de la rue au logement. Cinq ans plus tard, où en est-on des visées du plan ?

Toujours autant de SDF

Force est de constater que les sans-domicile peuplent hélas toujours les espaces publics des métropoles. Il est difficile de l’imaginer lorsqu’on regarde les chiffres : selon la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), près de 330 000 personnes en situation de rue ou en hébergement d’urgence ont pu accéder à un logement. Et il y a toujours autant – environ 300 000 – de sans-abris. Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre (FAP), explique : « Le Logement d’abord ne suffit pas pour inverser la tendance. Il y a des flux ascendants et descendants, des personnes qui perdent leur logement et se retrouvent dehors. » Il pointe également les 600 000 à 700 000 « sans-papiers » qui viennent grossir les rangs des SDF, et que la FAP demande à régulariser.

Un changement de paradigme acté

Parmi les avancées du plan, on peut citer un changement de culture – en finir avec le « parcours en escalier » des personnes, supposé consolider leur « capacité à habiter » – et les faire accéder directement au logement. Selon l’ensemble des acteurs, collectivités, bailleurs, associations, cette nouvelle approche est entrée dans les mœurs. Et elle a mis en lumière le rôle crucial de l’accompagnement social vers et dans le logement, d’où l’importance de l’implication des collectivités, notamment des départements, dans la démarche.

Des partenariats locaux renforcés

Selon le DIHAL, Sylvain Mathieu, un des succès du plan c’est sa territorialisation. Les 45 territoires de « mise en œuvre accélérée » ont contractualisé avec l’Etat et perçoivent des fonds pour financer l’ingénierie de projets. « Le travail partenarial entre les communes, les intercos, les départements, les services de l’Etat, les bailleurs, les associations s’est renforcé », estime-t-il. Une autre lecture est également possible. « L’idée est de travailler en partenariat avec l’Etat car nous avons un intérêt commun, réduire le sans-abrisme. Mais derrière cette idée, c’est l’Etat qui délègue un peu ses responsabilités, ses compétences », note Clara Gimenez, vice-présidente (PCF) déléguée à la politique de la ville et à la cohésion sociale de Montpellier Méditerranée Métropole.

L’offre de logements neufs reste faible…

Le plan avait trois objectifs chiffrés : ouvrir 40 000 places en intermédiation locative (IML) dans le parc privé, 10 000 places en pension de famille, produire 40 000 logements très sociaux (PLAI) par an sur le quinquennat. Le premier objectif semble atteint, avec 33 000 places en IML financées fin 2021. En revanche, seules 5700 places en pensions de famille ont été ouvertes, et la production de logements à faible quittance tourne autour de 30 000 places par an (25 000 en 2020), même si leur proportion dans la production de logements sociaux a augmenté de 2% à 3%.

…Car la production coûte cher

Les explications viennent du terrain. « Les pensions de famille, c’est une bonne réponse, mais elle a un sacré coût. On la développera davantage quand on aura recensé les besoins », affirme Odile Vignal, vice-présidente (EELV) déléguée à l’habitat de Clermont Auvergne Métropole. Concernant la production de PLAI, Aurélie Duffey, cheffe du service gestion du logement social et de l’hébergement à Grenoble Alpes Métropole, indique : « L’aide forfaitaire de l’Etat est relativement faible, surtout au regard des besoins d’accompagnement des ménages. Nous n’avons pas trouvé l’équation financière pour ce type de produit à très basse quittance. »

Incertitudes autour des expulsions

Sylvain Mathieu se réjouit du coup d’arrêt des expulsions locatives provoqué par les décisions gouvernementales pour gérer la crise sanitaire. Elles ont chuté de 16 700 en 2019 à 8150 en 2020, pour remonter à environ 12 000 en 2021. « Il y avait des craintes que les expulsions locatives n’explosent cette année. Il n’en est rien. Là aussi, le travail partenarial renforcé entre Etat, collectivités et associations a payé », estime-il. Il faut cependant rappeler qu’en 2021, la trêve hivernale a duré jusqu’au 1 juin. Et la FAP redoute toujours les procédures d’expulsions en cours, qui pourraient aboutir à une flambée des chiffres cette année.

Le plan reste sur une dimension expérimentale

D’une façon générale, la Fondation reproche des avancées trop timides. « L’appropriation du sujet est inégale selon les territoires. Là où la mayonnaise prend, c’est là où il y avait déjà des politiques ambitieuses, comme à Lille, Grenoble, Lyon », affirme Manuel Domergue. Et d’ajouter : « On reste encore beaucoup trop sur un registre de l’expérimentation. Le Logement d’abord est parfois présenté comme une filière supplémentaire d’accès au logement, comme par exemple à Nice ou en Seine-Saint-Denis ». Enfin, il déplore des financements « homéopathiques » – en effet, la DIHAL consacre 15 millions d’euros pour l’ensemble des 45 territoires par an.

Quid de la pérennisation du Logement d’abord

Quant aux représentants des collectivités, ils s’interrogent sur l’avenir. « On se pose la question de la durée des financements. Que se passe si demain l’Etat ne renouvelle pas le plan ? Est-ce que la métropole aura les ressources pour maintenir cette politique publique, qui est majeure, mais sur laquelle nous avons peu de compétences ? » questionne Clara Gimenez. Sylvain Mathieu se veut rassurant : « Les financements pour 2022 sont déjà partis ». A la veille des élections présidentielles, il est difficile d’en savoir plus.