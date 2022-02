La France veut mettre l’accent sur l’économie sociale et solidaire pendant sa présidence européenne

Europe

Publié le 17/02/2022 • Par Solenn Paulic • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Europe

La présidence française du Conseil de l’Union européenne veut faire avancer la cause de l’économie sociale et solidaire. Elle organisera plusieurs évènements sous sa présidence qui se termine en juin et inaugurera le nouveau plan d’action de la Commission européenne.

Paris compte profiter de sa présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne pour faire avancer la cause de l’économie sociale et s’atteler notamment à l’accès de ces entreprises au financement européen, notamment via InvestEU, l’un des nouveaux instruments financiers adoptés en 2020 dans le cadre de la relance économique européenne.

Le secteur avait reçu environ 2,5 milliards de fonds dans le cadre du dernier budget européen 2014-2020 et l’idée est aujourd’hui de dépasser ce montant. Une conférence ministérielle organisée ce 17 février à Paris par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance devrait précisément lancer ces travaux et mettre en lumière ce secteur social et solidaire qui regroupe 2,8 millions d’entités et 13,6 millions d’employés dans l’UE ...

