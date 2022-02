Un portail solidarité pour faciliter l’accès aux droits des citoyens

Travail social

Publié le 17/02/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La ville de Troyes (Grand Est) a lancé le 1er octobre 2021 son portail solidarité, solidarites.troyes.fr. Il recense, par thématique, l’ensemble des associations de la commune, afin de faciliter l’accès aux droits et prévenir le non-recours des citoyens.

Pas toujours simple de se repérer parmi les associations, institutions, professionnels ou bénévoles à solliciter en cas de besoin. La ville de Troyes a remédié au problème en créant un portail solidaire. En quelques clics, grâce à une entrée par thématique, solidarites.troyes.fr permet de trouver le bon service ou interlocuteur en fonction de ses besoins. Ce portail lancé le 1er octobre 2021, recense 200 acteurs sociaux du territoire, afin de faciliter l’accès pour tous aux droits et aux aides. Toute personne confrontée à un besoin peut se rendre sur le site, faire le choix d’une thématique – logement, alimentation, accompagnement et démarches, emploi, famille, isolement – et ainsi obtenir la liste de toutes les structures pouvant l’accompagner et leurs horaires d’ouverture. ...

