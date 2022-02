Paris n’a pas les moyens financiers de ses ambitions selon la Chambre régionale des Comptes

Finances locales

Pas assez de moyens ou trop d’ambitieux projets ? Pour la Chambre régionale des comptes, Paris doit mettre en adéquation ses projets d’investissements et ses finances et faire d’importants efforts de gestion.

Ça a été mieux mais ça n’a pas duré ! Examinant la situation financière de la Ville de Paris, dans un rapport communicable le 14 février 2022, la Chambre régionale des comptes a bien reconnu une amélioration entre 2014 et 2019, mais trop faible et non pérenne pour ne pas inciter la collectivité à revoir ses ambitions. « L’insuffisance de son niveau d’épargne, la perte de marges de manœuvre financières et l’impact durable de la crise sanitaire de 2020 devraient la conduire à réexaminer le niveau de ses charges de gestion et la soutenabilité de sa politique d’investissement » écrit précisément la Chambre.

Recettes en berne

En outre, avant même de subir les conséquences de la crise sanitaire, les recettes de fonctionnement de la capitale (+2,4 %) sont restées en deçà de ce qu’aurait pu laisser espérer le dynamisme des impôts ménage et des droits de mutation. Sans aucun doute, parce que Paris a parallèlement subi un triple choc en terme de recettes : une baisse importante de sa dotation globale de fonctionnement (DGF) en provenance de l’État, un doublement de sa contribution aux différents dispositifs de péréquation financière entre collectivités, et le remplacement -par une compensation fixe- du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) transféré à la Métropole du Grand Paris et à la région Ile-de-France. Le manque à gagner annuel s’est élevé « à près de 1,2 Md€ en 2020 par rapport au début de la période sous revue », estime la Chambre.

Des marges de manoeuvre dégradées

En 2020, les dépenses exceptionnelles engagées et les pertes de recettes ont dégradé la santé financière de la capitale qui affirme que le coût net (qu’elle a estimé à 710 M€) est « entièrement à l’origine du déficit de l’épargne brute en 2020 et de l’accroissement de la dette (5,88 Md€ à la fin 2019 à 6,62 Md€ à la fin 2020). »

Pour la Chambre, les effets de la crise sur les finances parisiennes « ne vont pas s’estomper rapidement. » D’autant qu’avec la suppression de la taxe d’habitation et le transfert à venir de la cotisation financière des entreprises (CFE) à la MGP « les marges de manœuvre de la Ville de Paris en recettes ne résident véritablement plus, à taux d’imposition inchangés, que dans ses produits d’exploitation » qui ont « fortement augmenté depuis la réforme du stationnement payant. »

Des ambitions surdimensionnées au regard des capacités financières

Bien qu’elle en ait maîtrisé l’évolution (+3,2 % de 2014 à 2019), la capitale affiche toujours des charges de fonctionnement « élevées », en raison de ses dépenses de personnel, notamment. Et l’épargne brute représentant, en 2020 que 7,7 % des produits de gestion, son redressement est insuffisant pour masquer une « faiblesse structurelle ».

En outre, alors que 6,9 Md€ d’investissements ont été réalisés entre 2015 et 2019, l’épargne nette des annuités d’emprunts n’a été que faiblement mobilisée (12 % du total des dépenses). En tenant compte des recettes d’investissement -dont d’importantes cessions d’actifs (17 %)-, les ressources propres n’ont atteint que 47 % des dépenses d’investissement. Pour la Chambre, « cette faiblesse de l’autofinancement de la Ville de Paris explique la forte croissance de son endettement jusqu’à la veille de la crise sanitaire (+ 40 % de 2014 à 2019). La capacité de désendettement (11,3 ans en 2019) s’est améliorée grâce au redressement de l’épargne, mais elle restait préoccupante à la veille de la crise sanitaire, au regard du seuil d’alerte de 12 ans, comme de la comparaison avec les autres grandes villes. »

11 ou 12 ans pour se désendetter

Dans son analyse de projection, la Chambre a retenu deux scenarii : le premier se base sur des investissements conformes aux prévisions de la ville-capitale en début de mandat (9,45 Md€ de 2020 à 2026), et le second sur ses capacités de réalisation antérieures (7,95 Md€). La dette de la Ville de Paris atteindrait 8,9 Md€ avec le premier scenario et 7,9 M€ avec le second, contre 6,62 Md€ fin 2020. Aucun des deux n’est donc franchement euphorisant pour les finances de la Ville de Paris.

La capacité de désendettement serait de 12 ou 11 ans, seuil retenu par la loi et les agences de notation pour apprécier la soutenabilité financière des collectivités territoriales. Dans les deux cas, la Chambre estime que Paris a des ambitions qui ne sont pas en rapport avec ses capacités financières et qu’il est nécessaire que « la soutenabilité des investissements prévus durant le mandat en cours passe par de nouveaux efforts de maîtrise de ses dépenses de gestion, indispensables pour assurer un niveau suffisant d’épargne brute. »

Notre-Dame-de-Paris : 25,4 M€, la redevance qui enflamme le débat À trop vouloir serrer les cordons de la bourse, la Ville de Paris se trouve dans une inconfortable position autour d’une non-exonération de redevance. Mercredi 9 février, la mission d’information parlementaire sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame a adopté son rapport conclusif qui sera présenté devant les députés de la mission des affaires culturelles, ce mercredi 16 février. Selon La Croix, la municipalité entend réclamer à l’Établissement public (EP), en charge de la restauration, une redevance pour l’emprise du chantier sur le domaine public, soit -selon le quotidien- « 25,4 M€ à régler d’ici 2024. » Auditionné par les députés le 2 février, le président de l’EP, le général Jean-Louis Georgelin, a précisé avoir adressé à la municipalité une demande d’exonération, restée sans réponse depuis octobre 2021. La mairie se retranche derrière une application du droit commun, alors que lors de situations analogues, après l’incendie de leurs édifices religieux respectifs, les municipalités de Nantes et Saint-Brieuc avaient exonéré les chantiers du paiement de la taxe. L’incompréhension est d’autant plus vive que, face aux 850 M€ de dons promis, la Ville de Paris avait décidé de retenir les 50M€ qu’elle s’était engagée à verser, préférant les consacrer à la rénovation des abords de la cathédrale, pourtant déjà prévue (et budgétée ?) avant l’incendie.