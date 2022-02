« S’il s’agit bel et bien d’une rupture de tendance on ne peut pas parler d’exode urbain »

Démographie

Publié le 17/02/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Depuis quelques mois, les exemples de citadins quittant les grandes villes pour s’installer à la campagne fleurissent dans les médias. Mais peut-on réellement parler d’un « exode urbain » ? C’est ce qu’a tenté de vérifier Olivier Boulba-Olga, chercheur en sciences sociales et chef du service études et prospective au conseil régional de Nouvelle Aquitaine, en s’intéressant à l’évolution des inscriptions scolaires depuis la crise sanitaire. S’il n’y a pas un mouvement massif, il note une rupture de tendance à ne pas négliger.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vérifier la réalité des mobilités urbaines aux profits des villes moyennes et territoires ruraux ?

D’après les médias, on assisterait à un « exode urbain ». C’est le travail des chercheurs de s’intéresser au fondement de ces discours. Je suis de plus en détachement au conseil régional de Nouvelle Aquitaine. Or c’est de l’intérêt de la région de connaitre les transformations à l’œuvre. En tant que gestionnaire des transports et cheffe de file du développement économique, elle doit connaitre les choix de localisation de ses administrés. L’enjeu n’est pas de focaliser sur la Nouvelle Aquitaine, mais de comprendre le mouvement général à l’échelle du pays.

Pourquoi avoir choisi d’étudier l’évolution des inscriptions à l’école ? N’y avait-il pas d’autres données disponibles ?

Face à ce discours ambiant sur l’exode urbain, les chercheurs étaient démunis faute de données disponibles immédiates sur les mobilités. Certains se sont penchés sur l’évolution des prix de l’immobilier, qui devaient croitre moins vite dans les métropoles, et plus vite à la campagne si davantage de familles déménageaient. Il y a eu quelques études, mais avec des résultats nuancés, car les citadins peuvent tout à fait acheter des résidences secondaires, faire augmenter les prix de l’immobilier, sans pour autant déménager. À la suite d’échanges avec des chargés de développement économique qui attendaient les chiffres des inscriptions scolaires, je suis allé explorer ce champ. Grâce à notre convention avec le rectorat j’ai pu accéder à ces données très rapidement, sans espérer grand-chose de ces chiffres. Les résultats m’ont donc surpris.

Quels résultats avez-vous obtenus ?

Nous constatons une évolution statistiquement significative des inscriptions du premier degré, mais beaucoup moins dans le second degré. Les données collectées montrent un recul de la situation relative des 22 métropoles. Alors qu’elles constituaient la catégorie la plus significative avant la crise du covid, de 2016 à 2019, elles forment en 2020/2021 la catégorie la moins dynamique. A l’autre bout du spectre, les communautés de communes, qui elles constituaient la catégorie la plus récessive avant la crise, reviennent dans la moyenne (1).

Mais attention, ces évolutions ne sont pas uniformes au sein de chaque catégorie. Toutes les métropoles ne reculent pas de la même façon. Celles qui enregistrent les plus forts reculs sont le Grand Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, le Grand Nancy, et Lyon. Leur taux de croissance des inscriptions est inférieur à -2%, sachant que le Grand Paris connait la plus forte récession avec -2,65%. La moyenne nationale se situe, elle, à -1,37% du fait de la baisse générale des effectifs scolaires.

J’ai observé ensuite quels étaient les territoires, qui, en dépit de ce contexte de baisse des effectifs, voyaient leurs inscriptions scolaires augmenter. Seules les communautés de communes sont concernées. Parmi elles, on distingue deux catégories de territoires. Celles qui sont proches des métropoles, qui relèvent d’un phénomène de périurbanisation, au Nord de la France, et les communautés de communes plus éloignées des métropoles, où la part des résidences secondaires est importante. Il s’agit dans ce cas de régions touristiques, situées au Sud de la France.

Comment avez-vous distingué les mouvements de population de la baisse démographique à l’œuvre depuis 2016 ?

C’était effectivement une difficulté. Nous avons donc regardé, non pas le taux de croissance des inscriptions territoire par territoire, mais l’évolution de ce taux de croissance dans les métropoles entre 2016-2019 et 2020-2021, comparativement au taux de croissance des communautés de communes sur la même période. Cela ne suffit pas pour éliminer totalement l’effet croissance démographique, mais cela conforte l’idée que cette évolution est liée aux mobilités. Car il faudrait une très grosse coïncidence pour que les naissances baissent subitement dans les métropoles trois ans avant la crise et augmentent dans le même temps dans les communautés de communes. Il faut néanmoins prendre ces chiffres avec prudence. S’il s’agit bel et bien d’une rupture de tendance on ne peut pas parler d’exode urbain car ce n’est pas massif.

Votre approche ne prend pas en compte les familles sans enfant…

Comme toute analyse, elle comporte des limites. Elle ne prend pas en compte les couples actifs sans enfants, les retraités, les jeunes. C’est pourquoi il faut poursuivre les investigations. Il faut croiser les sources, en attendant que d’autres données utilisables sortent, sans doute pas avant deux ou trois ans. Car il faut du temps pour les produire. En attendant, c’est aux chercheurs d’essayer de ruser. Tout le monde a envie de savoir ce qui est en train de changer et comment demain sera fait. Mais il faut que les décideurs acceptent ce contexte d’incertitude radicale et s’y préparent, avec des systèmes adaptables et réversibles. Le temps de la planification des trente glorieuses est révolu. A nous d’être continuellement imaginatifs pour documenter ce qu’il est en train de se passer.