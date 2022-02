Culture : affrontement entre deux conceptions de l’aide publique dans les Yvelines

Politiques culturelles

Publié le 17/02/2022 • Par Pascale Tessier • dans : Actualité Culture, France

La suppression de la classique subvention de fonctionnement au profit d’une autre forme de soutien a déclenché une levée de boucliers chez les acteurs culturels du département, soutenus par cinq organisations professionnelles nationales.

Le conseil départemental des Yvelines vient de donner une nouvelle orientation à sa politique culturelle, en supprimant les subventions de fonctionnement. Cette décision provoque le mécontentement des structures qui dénoncent une anticipation trop courte, bien qu’elles en aient été informées il y a trois ans.

Trois réseaux du spectacle vivant franciliens et cinq organisations professionnelles nationales du spectacle vivant (1) ont exprimé leur « incompréhension et immense inquiétude » face à des orientations ne permettant pas « de se projeter sereinement sur l’année à venir. »

Au terme d’échanges avec les acteurs culturels, le département a débloqué une enveloppe de 500000€ supplémentaires, afin d’aider les plus en difficulté. Ce soutien n’a pas vocation à être pérennisé mais pourrait être renouvelé si nécessaire, avec un montant « inférieur ou supérieur », fait valoir le président des Yvelines (LR), Pierre Bédier.

Soutenir la pratique culturelle, pas les structures

Face à la baisse drastique de ses recettes (-136 M€ de dotation globale de fonctionnement-désormais établie à 19 M€- depuis 2014), le département a compressé ses dépenses et progressivement mis fin aux subventions aux associations, tout en maintenant, jusqu’en décembre dernier, une aide financière à dix-neuf structures culturelles qui nécessitaient un accompagnement plus long. Désormais, la collectivité entend déployer sa politique selon quatre seuls axes :

se positionner comme opérateur culturel avec des projets d’ampleur départementale ;

soutenir le bloc communal dans ses investissements ;

participer aux événements de rayonnement départemental ;

promouvoir le Pass+ qui octroie aux jeunes de 11 à 18 ans un chèque annuel jusqu’à 100€.

Mais comme il finance la pratique, les structures culturelles estiment ne pas retrouver ce qu’elles ont perdu.

« Continuer à nous développer ici ou aller ailleurs »

Sans contester l’utilité de cet outil mis en place en septembre 2020, elles jugent qu’il n’apporte aucune aide de fonctionnement. Mais avec « 45 M€ consacrés à la culture entre 2019 et 2021 », Éric Delafoy, sous-directeur « culture et promotion », refuse d’entendre dire que le département se désintéresse de cette politique.

Sans tout le monde, à commencer par Nicolas Bucher, directeur général du Centre national baroque de Versailles. La suppression de l’aide structurelle – passée de 250000€ en 2017 à néant deux ans plus tard – lui laisse un sentiment « purement injuste. » Le centre s’est engagé dans une politique d’économies et le directeur estimerait sa réactivité aux appels à projets positive s’il n’avait l’impression « de ne pas être entendu. Notre situation ne bouge pas alors que nous n’avons jamais été aussi présents dans le département. Il y a une certaine lassitude et je me demande si nous devons continuer à nous développer ici ou aller ailleurs. »

Demande de retour à une subvention « pour tous »

À la différence de la structure versaillaise, La Clef de Saint-Germain en Laye fait partie des 19 structures soutenues de 2019 à 2021. Pour la seconde année, son directeur, Franck Giraud, a fait voter « un budget en déficit » dont la subvention départementale -de 60000€ en 2021- aurait permis d’en amortir 60 %.

Hors crise, La Clef équilibrait son budget avec 65 % de recettes propres et 35 % de subventions, mais avec la baisse des recettes, il ressent « le besoin de se sentir soutenu » L’association culturelle pourrait cocher plusieurs cases pour bénéficier de l’aide complémentaire du département, mais son directeur réclame « une enveloppe pérenne, un dialogue collectif » et, plutôt qu’un soutien ciblé sur certaines structures, le retour à la subvention pour tous, afin « de faire converger la volonté du département et les attentes du terrain. Je ne suis pas opposé au Pass+, mais il doit venir en complément, pas le remplacer. »

Or, pour Éric Delafoy, le département n’a pas l’intention de revenir en arrière, renvoyant la solution budgétaire aux communes et intercommunalités. Au sein des associations, l’aide départementale de fonctionnement représentait « 15 % des recettes, parfois moins mais jamais plus de 30 %, elle n’était donc pas majoritaire. Notre choix est de valoriser le patrimoine yvelinois, culturel ou bâtimentaire, de faire la promotion de ce qui permet de faire rayonner les Yvelines », poursuit le sous-directeur. « L’orientation de notre budget est en cohérence avec notre politique. »

