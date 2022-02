Les équipements de la route, gages de sécurité pour les Français

Quel regard portent les Français sur les équipements de la route ? Le récent sondage mené par l’Ifop pour le Syndicat des équipements de la route (SER) montre une prise de conscience du grand public sur leur importance pour la sécurité routière. Mais le manque d’entretien des équipements joue contre leur efficacité, avertit le SER.

Menée sur un échantillon de 1500 personnes début février 2022, cette nouvelle étude de l’Ifop a été réalisée pour le Syndicat des équipements de la route (SER). Représentant les industriels et les entrepreneurs français des équipements de la route (signalisations verticale, horizontale, temporaire et balisage, dispositifs de retenue, régulation du trafic et protections acoustiques), le SER a voulu sonder le ressenti du grand public sur l’état de la route et de ses équipements. Vingt ans après le plan Chirac sur la sécurité routière, et alors que 2 520 personnes sont mortes sur la route en 2020, il compte se saisir des résultats pour interpeler les candidats à la présidentielle sur l’état de la route.

Améliorer l’état du réseau routier et de ses équipements

L’étude a exploré ...