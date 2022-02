« Nature en ville », une aide aux villages pour freiner l’érosion de la biodiversité

Prix Territoriaux Gazette des communes/GMF

Publié le 28/02/2022 • Par La Rédaction • dans :

[Lauréat Prix sociétaire GMF 2021 – Département des Pyrénées-Orientales ] Formation, appui technique, subventions… : le département a aidé une cinquantaine de petites communes à réintroduire un environnement naturel dans leur centre urbanisé.

Avec le changement climatique, les espaces urbains doivent s’adapter afin d’éviter la création d’îlots de chaleur et la dégradation de la biodiversité. Une démarche difficile pour les petites collectivités qui manquent de moyens humains, techniques et financiers. Engagé dans une stratégie de développement durable globale, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales (CD 66) les aide à favoriser la biodiversité en centre-ville, avec le pack «Nature en ville», une offre de services et d’ingénierie.

Au programme : formations locales du CNFPT adaptées aux élus, visites de terrain, fiches de bonnes pratiques d’aménagement et de gestion des espaces, fourniture de plants issus de la pépinière départementale, site web… Et, pour les communes de moins de 15 000 habitants désirant entreprendre des actions plus poussées, un appel à projets spécifique a été lancé. Elles pouvaient ainsi bénéficier de l’appui technique du Conservatoire d’espaces naturels et du Groupe ornithologique du Roussillon, de l’assistance personnalisée d’une paysagiste recrutée par le département pour définir leur projet, et d’une subvention de 12 000 euros par projet.

Et aujourd’hui ?

Entre 2019 et 2021, une cinquantaine de villes et de villages ont testé la méthode de Nature en ville et le département a accompagné trente-six communes avec l’appel à projets. Plus de cinq hectares ont été «renaturés» en centre urbain, cinquante agents ont été formés… « Le pack a créé une dynamique, en particulier pour aider les collectivités rurales, qui ont peu de moyens, à créer une continuité avec l’environnement naturel qui les entoure, se félicite Martine Rolland, élue à la transition écologique du CD 66. C’est une approche transversale (écologique, esthétique et sociale) qui va au-delà de la simple création d’un espace vert…»

En effet, la végétalisation en milieu artificialisé a un impact sur la santé et le bien-être, fournit une climatisation naturelle, améliore la qualité de l’air, préserve la ressource en eau, offre des lieux de rencontres et de détente… Pour le département, le plus difficile a été de ne pas se substituer à un rôle de maître d’oeuvre, face à la demande d’assistance technique importante des collectivités. Le CD 66 devrait décliner la méthode à de nouvelles thématiques : aux milieux naturels les plus fragiles, comme les zones humides, notamment. Certains départements et le parc naturel régional de l’Ariège s’inspirent désormais de sa démarche.

Essaimer pour démultiplier… La démarche expérimentale du département a été conçue en réponse à une demande des territoires. Elle a engendré des projets de qualité, et permis de créer un réseau de collectivités qui seront à leur tour ambassadrices de la nature en ville, auprès d’autres communes et intercommunalités.