Le livre et la culture, vecteurs de l’inclusion numérique

Prix Territoriaux Gazette des communes/GMF

Publié le 28/02/2022 • Par La Rédaction • dans :



[Lauréat Prix Gazette 2021 – Cc des Terres du Val-de-Loire ] Salon du livre jeunesse, bibliothèque mobile, rencontres avec les auteurs, ateliers… Une multitude d’actions autour de la lecture ont pour but de freiner l’illettrisme et l’illectronisme.

Depuis plus de dix ans, la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire (CCTVL, Loiret, 25 communes, 50 000 habitants) relie lecture publique et inclusion numérique. Née avec la création de la médiathèque de Beaugency (7 500 habitants), l’idée de développer la lecture et l’accès aux services publics, tout en démocratisant le numérique, a grandi au fil des partenariats et des regroupements territoriaux, et s’est adaptée en permanence aux besoins des différents publics du territoire. Une multitude d’actions visent à encourager l’accès au livre et à la culture : adhésion gratuite aux médiathèques (mineurs, chômeurs…), salon du livre jeunesse, bibliothèque mobile, click&collect, lectures publiques, Pass jeunesse… Pensée dès l’origine sur une longue durée (15 ans), cette politique se poursuit au-delà des changements d’élus. Et le service dédié à l’inclusion numérique a été placé sous l’égide de la direction de la lecture publique. Car de nombreuses passerelles relient les deux secteurs : mêmes lieux, mêmes publics, projets communs…

Et aujourd’hui ?

La CCTVL offre désormais quatre espaces publics numériques (EPN) dont un itinérant, et anime huit médiathèques, bibliothèques et point-lecture. Dix professionnels de la lecture publique, trois spécialistes de l’inclusion numérique et cinquante-deux bénévoles font vivre les animations : initiation à l’informatique et à internet, démarches administratives, création de blogs… Les actions numériques sont toujours en relation avec le livre, comme les ateliers organisés lors du salon jeunesse ou à la médiathèque de Beaugency : réalité augmentée, création de mangas ou de jeux vidéo… « Cela suscite l’intérêt des visiteurs, et les conduit à venir à la médiathèque puis à emprunter des livres, précise Mehdi Chami, directeur de la lecture publique et de l’inclusion numérique à la CCTVL. Notre but est d’inciter les gens à lire, pas de les contraindre. Et la médiathèque, située sur un lieu central, est devenue un trait d’union symbolique sur le territoire ». Dans un projet d’une telle ampleur, mettre d’accord tous les partenaires peut parfois être délicat — le dispositif lecture publique communautaire se veut un « agrégateur d’initiatives partenariales ». En outre, les bibliothécaires doivent être formés à l’animation culturelle et créative par des prestataires privés, le CNFPT n’assurant pas ce type de formation. Il faut aussi former les bénévoles, reliés par convention à la CCTVL et dont les frais de formation et de déplacement sont pris en charge. Mehdi Chami se réjouit : « la lecture publique est désormais un vecteur identitaire de la communauté de communes ».

Un pari : amener les jeunes à la lecture La CCTVL encourage l’intérêt précoce pour la lecture. Le Salon du livre jeunesse Val de Lire de Beaugency reçoit 10 000 visiteurs en trois jours, autour d’animations : ateliers, jeux, invitation d’auteurs, spectacles… En mars 2022, une trentaine d’illustrateurs jeunesse y participent, et plusieurs communes organisent leurs propres événements. Chaque année, les élèves décernent un prix parmi une sélection de plusieurs romans, et un autre prix, ouvert à tous, récompense l’album d’un auteur présent au salon ; plus de 2 000 votants y ont participé en 2021. Les 6 000 écoliers du territoire bénéficient d’un Pass jeunesse qui les gratifie de 10 euros pour acheter un livre chez l’un des six libraires (auxquels la CCTVL demande de présenter une collection à moins de 10 euros), une place de cinéma, et deux entrées au centre aquatique.