Pau, une collectivité qui promeut le travail d’intérêt général

Prévention de la délinquance

Publié le 29/03/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que le gouvernement veut, à travers notamment l’agence du Travail d’intérêt général (TIG), développer cette alternative à l’incarcération, la ville de Pau fait figure d’exemple avec ses nombreux offres de TIG proposées mais aussi son poste dédié de coordinateur, ou encore son stage citoyenneté.

En septembre, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avait choisi Pau pour promouvoir la plateforme TIG 360° et convaincre les élus locaux des bénéfices de cette alternative à l’incarcération qu’il veut développer. Et pour cause. Avec pas moins de 130 postes TIG, la capitale du Béarn fait figure de modèle. « Nous sommes l’une des villes, pour ne pas dire la ville, qui a choisi d’offrir le plus de TIG. En 2014, quand j’ai été élu, la collectivité offrait 8 postes. Nous en sommes à 130 et nous atteindrons les 200 postes prochainement, se félicite François Bayrou, maire et président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. J’ai été ministre de la Justice une courte période (un mois en 2017, ndlr). Il me paraissait utile que notre ville soit exemplaire. »

Car l’éphémère ministre ...