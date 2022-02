La Cour des comptes pas tout à fait satisfaite de la gestion de la crise dans le sport

Rapport annuel de la Cour des comptes

Publié le 16/02/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

La Cour des comptes s’est penchée, dans le cadre de son rapport public annuel 2022, sur les aides de l’Etat en faveur du sport dans le cadre de la crise sanitaire. Elle appelle à une meilleure articulation des aides de l'Etat, des collectivités et des fédérations.

Dans son rapport de 2022 consacré aux acteurs publics face à la crise sanitaire, la Cour des comptes s’est penchée sur la gestion par l’Etat des conséquences de la crise sur le monde sportif. Pour les auteurs, le secteur du sport a été l’un des plus touchés, en particulier dans l’événementiel, sur le nombre de licenciés ou encore sur les difficultés des associations et clubs en raison de l’arrêt des activités.

Pour s’en rendre compte, l’institution financière de la rue Cambon a mené son enquête au 1er semestre 2021 auprès de la direction des sports(1) et de ses services déconcentrés, de l’ANS et de cinq fédérations (boxe, équitation, football, gymnastique, tennis). Elle constate que les sports de contact et en salle ont été les plus fortement déstabilisés : « la fédération de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite