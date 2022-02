Crise sanitaire : la Cour des comptes multiplie les critiques

Rapport annuel de la Cour des comptes

Publié le 16/02/2022 • Par Arnaud Garrigues Delphine Gerbeau Gabriel Zignani Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Si la Cour des comptes concentre une partie de son rapport annuel à la mobilisation exceptionnelle des moyens mis en oeuvre pour faire face à la crise sanitaire et à son impact sur les finances publiques, elle s'intéresse pêle-mêle à la gestion des EHPAD, au plan « 1jeune1solution », à l'action sportive, aux transports collectifs en Ile-de-France, à la délégation des services publics dans les Hauts-de-France, aux aides économiques en Occitanie ou encore aux stations de montagne dans les Pyrénées-Atlantiques. Passage en revue.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A l’occasion de son toujours très attendu rapport annuel, la Cour des comptes se penche de nouveau sur la gestion de la crise sanitaire. L’occasion pour l’institution dirigée par l’ancien ministre de l’Economie Pierre Moscovici d’épingler les choix opérés par l’exécutif, mais aussi les collectivités territoriales. Revue de détail.

Les magistrats financiers ont commencé par un bilan de la crise sanitaire pour les finances publiques et il est pour le moins critique. La Cour estime que le « quoi qu’il en coûte » de l’exécutif a entraîné la mobilisation de moyens publics « d’une ampleur inédite » et que « cet effort considérable va durablement peser sur le déficit et la dette publique, dont la réduction va nécessiter des efforts sans précédent de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne