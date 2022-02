Transports collectifs en IDF : des pistes pour aller vers une autonomie financière

Rapport de la cour des comptes

Publié le 16/02/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, Régions

Le rapport annuel de la Cour des comptes revient sur l'impact de la crise sanitaire sur les transports collectifs en Île-de-France. Il appelle à aller vers une autonomie financière de l'autorité organisatrice et liste plusieurs pistes pour augmenter ses ressources, en évoquant notamment une taxe sur la valorisation foncière liée aux projets de transports et un péage routier.

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes est revenue sur le cas des transports collectifs en Île-de-France. L’occasion de reparler de l’impact de la crise sanitaire sur les déplacements des Franciliens et de la gestion de la crise par l’autorité organisatrice de la mobilité (Ile-De-France Mobilités, IDFM) et par l’Etat. Elle souligne la persistance incertitudes quant à l’impact de cette crise sur le comportement des usagers et sur les effets économiques de la crise sanitaire. Dans ce contexte, « les choix effectués par les autorités et les opérateurs, notamment pour accompagner, voire encourager ces nouveaux comportements, seront décisifs ».

Un trop perçu d’aides par IDFM

Le rapport dresse un bilan de l’aide apportée par l’Etat à IDFM, en révélant que cette aide « a dépassé d’environ ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne