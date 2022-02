La com’ interne, c’est aussi du management !

Communication

Outre son rôle informatif, la communication interne contribue à la qualité des échanges et des relations entre les agents. Qu’elle soit physique ou numérique, elle peut jouer un rôle primordial en matière de management.

« La communication interne, c’est l’ensemble des principes et pratiques qui permettent les échanges de messages, d’idées et de valeurs entre les membres d’une même organisation », écrivait Christian Michon, fondateur de l’Association française de la communication interne, en 1994. Si la référence est ancienne, la définition est toujours d’actualité et permet de rappeler que la communication interne ne réside pas uniquement dans l’information.

« Il ne faut pas confondre les deux. Un agent peut être bien informé et mal vivre sa situation professionnelle. Les rapports, les relations au sein de l’organisation, c’est ça la communication interne. Et c’est en ce sens qu’elle et le management sont interdépendants », explique Didier Rigaud, maître de conférences à l’université Bordeaux-­Montaigne et consultant.

Le pourquoi et le comment

L’ancien directeur de la communication de la ville des Sables-d’Olonne (850 agents, 44 000 hab., ­Vendée), Yann-Yves Biffe, ne disait pas autre chose dans son billet « Managers, indiquez le sens de la communication interne ! », publié en juin 2019 sur le site internet de Cap’Com.

Il poursuivait : « La communication interne peut être vectrice de ce qu’il se passe, mais elle doit avant tout faire savoir aux agents pourquoi ça se fait et comment ça se fait. Elle doit apporter du sens et renforcer les agents dans leur motivation à exercer leurs missions et à appartenir à un collectif qui agit. »

On comprend pourquoi les compétences à attendre des communicants internes et externes ne sont pas tout à fait les mêmes. « Il y a quelques années, une étude comparative sur leurs qualités respectives faisait ressortir la diplomatie, l’empathie et les qualités humaines pour les premiers, la maîtrise des outils et la stratégie pour les seconds », précise Didier Rigaud.

Le défi du sentiment d’absurdité

Dans une enquête menée en 2021 par le collectif Nos Services publics (1), 80% des agents se disent confrontés à un sentiment d’absurdité dans l’exercice de leur travail.

Face à ce constat, « l’un des défis pour la communication interne est de faire en sorte que chacun se considère comme une pièce maîtresse du service public », estime Vincent Lalire, responsable de la communication interne du conseil départemental de la Seine-­Maritime (5 400 agents).

Reste à savoir quels outils utiliser pour faire de la communication interne un véritable levier managérial. « Les évènements, tels que notre rallye et notre prix littéraire, sont des moyens pour faire prendre conscience aux agents qu’ils font partie d’une communauté », affirme Vincent Lalire.

Selon Didier Rigaud, « plus il y a des tensions, plus on a besoin de relations physiques dans une unité de temps et de lieu ». Face à « une demande d’oralité et un besoin de dialogue direct qui ne cessent d’augmenter », il préconise de « mettre de l’humain ». « La communication interne, ce n’est pas que l’intranet­ ! La façon de diffuser de l’information a un impact aussi important que le contenu », assure-t-il.

Certes, il ne suffit pas de doter tout le monde d’une adresse email et d’avoir un intranet efficace pour que l’information circule. Le numérique ne saurait entièrement remplacer les échanges « en présentiel ». Pour autant, les réseaux sociaux d’entreprise et les plateformes collaboratives constituent des vecteurs non négligeables pour informer, créer du lien et du collectif.

Quand bien même les managers pourraient émettre des réserves sur ce type d’outils… « Cela faisait quatre ans que nous réfléchissions au déploiement d’un réseau social. Il a notamment fallu convaincre l’encadrement », confirme Emilie Métais, responsable du service de la communication interne de la métropole Rouen Normandie.

En temps réel grâce au numérique

Avec un réseau social d’entreprise, les informations circulent plus naturellement et sont accessibles à tous en temps réel ; les barrières hiérarchiques s’atténuent, les relations entre agents ne travaillant pas dans le même service sont facilitées. Les espaces numériques partagés peuvent contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance – si ce n’est à la collectivité, au moins à une communauté de travail.

Toutefois, quels que soient les supports privilégiés par la collectivité, la communication interne ne pourra servir les intérêts managériaux que si les encadrants, eux-mêmes, s’impliquent en dialoguant avec leurs agents, en les écoutant et en allant sur le terrain.

De la même manière, tous les outils (papier, numérique, vidéo, audio…) auront beau être utilisés, la communication interne risque de rester cantonnée à un rôle purement informatif si elle n’est pas considérée comme stratégique au plus haut niveau de la hiérarchie.

Le positionnement de la fonction auprès de la ­direction générale apparaît en ce sens nécessaire, mais pas suffisant. Pour rendre efficace la communication interne, il faut lui accorder du temps, des moyens et, plus largement, de la considération à tous les niveaux. « Elle est l’affaire de tous : de la direction générale, des ressources humaines, de la direction de la communication, des managers, d’agents relais », résume Didier­ ­Rigaud.

Convivialité, participation, fédération… les clés de l’efficacité La communication interne doit tenir compte de six dimensions : information, convivialité, participation, fédération, implication et identification. Bien informer, c’est informer utilement, en temps et en heure, de manière claire et précise. La convivialité sert à créer une dynamique qui active le flux d’informations, la participation à donner conscience du rôle de chacun. La fédération participe à la formation d’une communauté de pensée qui oriente les actions et favorise la conscience d’un intérêt collectif. L’implication permet­ d’orienter et d’augmenter l’énergie individuelle dans un sens collectif. Quant à l’identification, elle repose sur des signes tels les emblèmes, les logos.

Moins de verticalité grâce au réseau social [Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) 71 communes • 1 800 agents • 499 000 hab.] L’arrêt des supports papier pendant le premier confinement, en 2020, a fait mûrir le projet de la métropole de Rouen de déployer un réseau social d’entreprise. ­Yammer, de Microsoft, a été lancé en juin 2021. A terme, il doit devenir le principal outil de communication interne. « L’objectif est de limiter les portes d’entrée de l’information et de simplifier les procédures pour les agents », indique Emilie Métais, responsable de la communication interne. Le réseau fonctionne un peu comme Facebook avec un fil d’actualité, principalement alimenté par la com’ interne, et une dizaine de communautés transversales ou thématiques (direction des systèmes d’information, RH, plan de mobilité, qualité de vie au travail…) animées par des agents. « Les circuits de validation ont été allégés, la communication est moins verticale. Les collègues peuvent interagir, commenter les publications », constate Emilie Métais. L’un des enjeux est désormais de rendre les agents « acteurs » en les encourageant à prendre des habitudes de connexion journalière et à partager leur quotidien professionnel. Contact. Emilie Métais, emilie.metais@metropole-rouen-normandie.fr