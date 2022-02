Notre nouveau bureau va faire la transition avec le précédent, puisqu’une partie des ambitions du mandat de 2019 à 2022 n’ont pas pu être menées à bien en raison de la crise sanitaire, qui a bousculé la vie de notre association et celle des bibliothèques.

Parmi les priorités figurent, notamment, le renforcement de notre plaidoyer pour les bibliothèques, le travail avec les autres associations de bibliothécaires (1), la réflexion sur la façon de s’emparer de la loi « Robert ». A cela s’ajoutent des chantiers relatifs à la vie de l’association : retour à l’équilibre financier après l’annulation de deux congrès en présentiel en 2020 et 2021 pour cause de covid (2), réflexion sur l’avenir de nos publications, évolution de nos statut…

Thèmes abordés Bibliothèques

Politiques culturelles

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/790478/les-bibliothecaires-ne-se-sont-pas-sentis-soutenus-et-reconnus-pendant-la-crise-sanitaire/" }, "headline": "« Les bibliothécaires ne se sont pas sentis soutenus et reconnus pendant la crise sanitaire »", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2022/02/helene-brochard-1-310x211.jpg", "datePublished": "2022-02-16T16:52:31+00:00", "dateModified": "2022-02-16T16:52:31+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Hélène Girard" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Hélène Brochard, directrice de la médiathèque de Villeuve d'Ascq (Nord), a été élue présidente de l'Association des bibliothécaires de France le 31 janvier. Pour La Gazette, elle fait le point sur les priorités de son mandat et le contexte inédit dans lequel les bibliothécaires commencent l'année 2022. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }