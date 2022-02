Première en France, les citoyens auditent le budget de la ville

Démocratie participative

La mairie a confié l’audit de ses finances publiques à certains de ses habitants. Puis a invité la population à se prononcer sur l’utilisation du budget d’investissement.

Chiffres-clés Projet : audit financier citoyen et votation citoyenne sur le budget d’investissement.

Récompense : Trophée de la participation et de la concertation 2021, remis par Déci­der ensemble et « La Gazette ».

« A combien s’élève le budget de notre commune ? » La première réunion dédiée à l’audit citoyen débute par un court questionnaire distribué aux 19 citoyens de Millau tirés au sort. Les réponses sont variées : de 5 à 30 millions d’euros.

Des estimations en deçà du porte-monnaie global de 42,5 millions d’euros dont dispose la ville en 2021. « Questionner était une manière de créer de l’intérêt, d’ouvrir l’appétit », se souvient ­Yves ­Mathieu, ­codirecteur de la civic tech ­Missions publiques, qui a accompagné le projet : laisser le soin à certains citoyens d’analyser les finances de la commune. Cette première en France répond à la promesse de campagne de la maire, ­Emmanuelle ­Gazel, qui avait déclaré que, si elle était élue, elle associerait les ­Millavois à la décision politique.

Tirage au sort

« Notre équipe est le fruit d’une alternance politique, donc nous n’avions pas forcément de visibilité sur nos marges de manœuvre financières quand nous avons été élus, d’où notre volonté de confier aux citoyens l’audit pour plus de transparence », justifie ­Valentin ­Artal, adjoint chargé de la démocratie locale et de la citoyenneté.

Après avoir tiré au sort 19 citoyens dans les 17 bureaux de vote de la ville, en attachant une attention particulière à la représentativité, la municipalité a organisé trois réunions à partir d’août 2020.

« Nous avons fait une sorte de conférence inversée avec des questions du groupe auxquelles les experts ont répondu », illustre ­Yves ­Mathieu. Des spécialistes salariés du cabinet d’analyse financière ­Michel ­Klopfer, pour qui la principale diffi­culté a été de former des citoyens aux connaissances très hétérogènes sur le sujet.

­Fabien ­Bouygues, 50 ans, est l’un des ­Millavois qui a parti­cipé à l’audit. Il garde un souvenir positif de l’expérience, qui lui a permis d’affiner sa connaissance des finances publiques et de débattre avec d’autres habitants. « J’ai pris conscience du budget réel de la ville, notamment du coût que représentent la masse salariale ou des subventions versées par les différentes collectivités. Ça a quelque peu modifié le regard que j’avais sur les projets financés. »

Les conclusions du panel citoyen ont été présentées – en parallèle de l’audit réalisé par le cabinet Michel ­Klopfer – le 17 septembre en conseil municipal. Les administrés ont notamment rappelé leur volonté de voir la municipalité respecter l’engagement de non-augmentation de la fiscalité locale et de poursuivre certains investissements sportifs, tout en revoyant leur dimension pour répondre à l’augmentation du coût des matières premières.

Plus de 3 000 votes

L’utilisation du budget d’investissement de 5 millions ­d’euros, établi à la suite de cet audit citoyen, a ensuite été choisie par les habitants lors d’une votation citoyenne en février. « Nous attendions environ 1 000 votes et nous en avons eu plus de 3 000 », se félicite le directeur de cabinet de la maire, ­Laurent ­Bonnard. Parmi la quinzaine de projets plébiscités : la valorisation des rues commerçantes, la création de nouvelles pistes cyclables, la construction de deux city-stades et la rénovation du cinéma de la ville.

« C’est un sujet très peu abordé dans le débat public » Valentin Artal, adjoint à la maire, chargé de la démocratie et de la citoyenneté « Lorsqu’une nouvelle équipe municipale arrive, l’un des écueils peut être de critiquer ce qui a été réalisé précédemment. Notre idée, à travers l’audit citoyen, était de sortir de cette condition pour jouer la carte de la transparence en expliquant comment fonctionnent les finances publiques et leur comptabilité. C’est un sujet très peu abordé dans le débat public, sous prétexte que c’est le pré carré de techniciens, or ce sont des enjeux fondamentaux pour l’ensemble de la population. L’objectif politique était de faire en sorte que chacun puisse se saisir des tenants et aboutissants de la comptabilité publique, même si c’est difficile de tout balayer en trois séances, d’où notre intérêt d’associer le cabinet Michel ­Klopfer et ­Missions publiques. »