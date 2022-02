Quelles mesures pour une meilleure concertation et une meilleure acceptabilité des projets éoliens ?

Eolien

Publié le 15/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la Transition écologique : Bien que notre mix électrique soit largement décarboné, les deux tiers de notre consommation d’énergie finale repose toujours sur des énergies fossiles. Pour atteindre la neutralité carbone, en complément de nos efforts d’efficacité énergétique, une électrification massive de notre économie sera donc nécessaire, dans les transports, les bâtiments et l’industrie.

En conséquence, et comme vous le rappelez, malgré une baisse de la consommation d’énergie totale, nos besoins en électricité vont s’accroître. Dans le même temps, nous devrons procéder au renouvellement d’une très grande partie de nos moyens de production d’électricité, dont le parc nucléaire, qui arrivera en grande en fin de vie d’ici 2050.

Pour continuer à nous chauffer, nous déplacer, communiquer, tout en réduisant nos importations de combustibles fossiles et nos émissions de CO2, il est donc indispensable de développer massivement les énergies renouvelables, y compris l’éolien.

Pour limiter leurs impacts sur l’environnement, les paysages et la santé des populations, leur implantation est encadrée par des règles strictes. Au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, l’octroi d’une autorisation environnementale par le préfet est conditionné à la réalisation d’une évaluation des impacts environnementaux et à une enquête publique.

En particulier, l’article L. 515-44 du Code de l’environnement dispose que la délivrance de l’autorisation par le préfet est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, au minimum fixée à 500 mètres, pour toutes les éoliennes de plus de 50 mètres. Le préfet peut, selon l’étude d’impact, augmenter la distance d’éloignement.

Le Gouvernement est attentif à ce que ce développement prenne pleinement en compte les préoccupations des riverains. Consciente de ce sujet, la ministre de la transition écologique a annoncé, le 5 octobre 2021, la mise en œuvre de dix mesures pour organiser le développement responsable de l’éolien sur le territoire national, dont :

La création de comités régionaux co-présidés par l’État et les régions, et associant les collectivités locales et différentes parties prenantes, qui constitueront des instances de concertation et de dialogue pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération à l’échelle régionale.

La création d’un médiateur de l’éolien indépendant, chargé d’accompagner les préfets dans l’instruction des projets difficiles et d’évaluer leur acceptabilité, notamment en s’assurant que la concertation a bien été menée et en proposant aux développeurs des évolutions permettant d’améliorer leurs projets.

L’instruction donnée aux préfets, conformément à la circulaire du 27 mai 2021, d’appliquer le plus haut niveau d’exigences sur la compatibilité des projets éoliens avec les enjeux environnementaux locaux et de réaliser, en lien avec les collectivités, une cartographie des zones propices au développement de l’éolien afin de mieux planifier son développement.

Enfin, en ce qui concerne le ressenti des français concernant des éoliennes, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a publié le 7 Octobre 2021 un sondage de l’institut Haris interactive « Les Français et l’énergie éolienne ». Il montre que l’image globale de cette énergie est positive auprès des Français. Ainsi, 3 Français sur 4 (73 %) ont une bonne image de l’éolien. Cette adhésion est encore plus marquée pour les Français vivant à moins de 10 km d’un parc éolien puisque 80 % d’entre eux en ont une bonne image et 89 % jugent le développement de l’éolien nécessaire.