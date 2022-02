100% santé : une bonne mesure d’accès aux soins, pas assez connue

Solidarité

Publié le 15/02/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la réforme 100 % Santé, qui se traduit par un reste à charge zéro en dentaire, optique et audiologie, vise à faire reculer le renoncement aux soins. Un objectif qui semble atteint.

Le 25 janvier 2022, le ministre des Solidarités et de la santé, Olivier Véran, a réuni le comité de suivi de la réforme du 100 % Santé, l’occasion de dresser un bilan chiffré : 10 millions de Français ont pu bénéficier de l’offre et ont vu leurs lunettes, soins dentaires et audioprothèses totalement pris en charge par l’assurance maladie et leur complémentaire santé.

C’est en raison du coût que représentent les restes à charge dans ces trois domaines, et donc au renoncement aux soins de nombreux Français, que l’offre 100 % Santé a été lancée. Cette réforme propose un ensemble de prestations de soins répondant aux besoins de santé nécessaires des patients, avec une garantie de qualité. Cette offre est accessible à tous ceux ayant adhéré à un contrat de complémentaire santé ...