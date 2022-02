A Marseille, les « écoles Macron », antichambres du projet présidentiel

Education

Publié le 15/02/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Cinquante-huit écoles de Marseille doivent faire l’objet d’une expérimentation à la rentrée prochaine. La discrétion avec laquelle se met en place ce projet « d’école du futur » lancé en 2021 par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, contraste avec la communication dont il a fait l’objet.

« Innover et faire de Marseille un laboratoire » : en présentant, le 2 septembre 2021, le partenariat entre l’Etat et la collectivité visant, dans le cadre du plan Marseille en grand, à réhabiliter les 470 écoles primaires de la ville, à commencer par les 174 les plus dégradées, le président de la République, Emmanuel Macron, avait opéré un pas de côté. Il avait souhaité que soit « inventé ici l’école du futur » à travers des expérimentations. Une ambition confirmée le 14 décembre par son Premier ministre, Jean Castex. « Les enseignants de 58 écoles ont fait le choix de s’engager dans un projet pédagogique innovant », s’était-il félicité. En leur « assurant de les faire bénéficier de tous les moyens dont ils auraient besoin » pour le déploiement de leurs ambitions.

Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire

