Un plan santé au travail « pas contraignant pour les employeurs »

Santé

Publié le 15/02/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le 14 février se tenait la dernière réunion de concertation sur le premier plan « santé au travail » de la fonction publique, avec les organisations syndicales. Celles-ci regrettent qu’il en reste au stade des « intentions ».

« On demandait un accord-cadre pour les trois versants de la fonction publique. On a juste un plan, absolument pas contraignant pour les employeurs », regrette Sylviane Brousse, de la fédération CGT des services publics. Une déception à la mesure des espérances suscitées par le projet de premier plan pluriannuel « santé au travail » de la fonction publique, inspiré par le rapport Lecocq (2019) et qui devrait s’appliquer pour la période 2022-2025.

Examiné le 14 février lors d’une onzième réunion de concertation avec les organisations syndicales, il doit favoriser la prévention primaire en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que la qualité de vie au travail des agents, notamment en renforçant la présence et la formation des acteurs de la prévention sur le terrain, ainsi que les ...