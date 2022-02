Jacqueline Gourault en marche vers le Conseil constitutionnel

Publié le 15/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Emmanuel Macron va nommer rue Montpensier sa ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités. Un bâton de maréchal pour la fidèle grognarde de François Bayrou.

Le portefeuille de la Cohésion des Territoires, meilleur tremplin pour atterrir chez les sages ? Après Jacques Mézard, c’est celle qui lui a succédé, la ministre Jacqueline Gourault, qu’Emmanuel Macron va nommer au Conseil constitutionnel, selon un communiqué de la présidence en date du 15 février.

Si les profils de ces deux personnalités centristes divergent – l’une est aussi laïque que l’autre est démocrate-chrétienne – elles partagent un même attachement aux collectivités territoriales. De précieux renfort pour la cause des libertés locales qui a toujours peiné à se frayer un chemin dans un Conseil constitutionnel dominé par les grands corps d’Etat.

Pour Jacqueline Gourault (MoDem), cette nomination annoncée scelle, à 71 ans, la fin d’une longue carrière politique. Cette prof d’histoire de l’enseignement catholique a été pendant un quart de siècle (1989-2014) première magistrate d’une petite ville du Loir-et-Cher, près de Blois, La Chaussée-Saint-Victor. A défaut d’avoir remporté ses combats aux législatives face au poids lourd socialiste Jack Lang, cette fidèle d’entre les fidèles de François Bayrou est entrée au Sénat en 2001.

C’est là, au sein de la commission des lois du grand conseil des communes de France, qu’elle est devenue une figure du monde local. La cheville ouvrière, en 2009, du rapport destiné à faire confiance à l’intelligence territoriale, puis la présidente, entre 2014 et 2017, de la délégation à la décentralisation.

L’art de la diplomatie territoriale

Vice-présidente de l’Association des maires de France chargée de la puissante commission intercommunalité sous le mandat de Jacques Pélissard (UMP), elle n’a pas eu son pareil pour dégager des consensus qui n’humilient personne. Sénatrice centriste jusqu’aux bouts des ongles, Jacqueline Gourault est allergique au big-bang et autre grand soir de l’organisation territoriale. Rien ne l’exaspère plus que les expressions comme « Fracture territoriale » ou « France périphérique ». Elle se fait fort de réconcilier les communes avec les intercommunalités, les départements avec les régions.

Un savoir-faire qui, malgré un gros couac, a fini par taper dans l’œil d’Emmanuel Macron. Reléguée dans l’ombre de Gérard Collomb au début de la mandature, la ministre déléguée à l’Intérieur a pris le portefeuille la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à l’automne 2018.

Un baptême du feu agité. D’entrée, des jeunes « geeks » de la Macronie ont cru bon de créer le hashtag « Balance ton maire » pour dénoncer les hausses de taxes d’habitation pratiquées par des premiers magistrats qui avaient reçu des compensations de l’Etat de leurs pertes de recettes. Une campagne de dénigrement qui a provoqué un clash avec l’Association des maires de France, Emmanuel Macron séchant le congrès de l’AMF.

Cohabitation avec Sébastien Lecornu

Une période également marquée par la jacquerie des Gilets Jaunes contre « le président des métropoles ». Jacqueline Gourault a dû laisser la place de maître de cérémonie du grand débat avec les maires début 2019 à son ambitieux ministre délégué Sébastien Lecornu.

Ce n’est, qu’une une fois libéré, à l’été 2020, de son encombrant colocataire qu’elle a pu déployer son art du compromis. Contre toute attente, elle a mené à bon port le projet de loi 3DS, comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, longtemps ensablé par la crise sanitaire et victime de l’encombrement parlementaire. Un texte in fine adopté par les deux chambres, qui lui ressemble : peu médiatique, il se veut une boîte à outils au service des « acteurs locaux ».

Jacqueline Gourault devrait entrer au Conseil constitutionnel le 14 mars. Reste une inconnue : sera-t-elle remplacée au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités pour les deux derniers mois de la mandature ? Jacqueline Gourault a aujourd’hui, sous sa responsabilité, une ministre déléguée, Nadia Hai à la ville et deux secrétaires d’Etat, Cédric O au numérique et Joël Giraud à la ruralité.