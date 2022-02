Pollution aux dioxines : quelle est la responsabilité de l’incinérateur d’Ivry ?

Des concentrations records de dioxines ont été trouvées dans des œufs, dans plusieurs communes autour de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), révèle une étude réalisée par l’ONG ToxicoWatch pour le collectif 3 R. L’ARS demande une expertise toxicologique le 12 février et recommande de ne pas consommer les œufs produits autour de l’incinérateur.

Le communiqué de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est tombé samedi 12 février. L’ARS recommande de ne plus consommer des œufs et produits animaux issus de poulaillers situés à proximité immédiate de l’incinérateur d’ordures ménagères Ivry-Paris XIII, de façon «conservatoire et prudentielle». Sont concernées les communes de Charenton-le-Pont, Alforville, Ivry-sur-Seine et les XIIe et XIIIe arrondissements de Paris.

Une étude de biosurveillance, publiée le 7 février 2022, pointe des concentrations de dioxines, dans les œufs, très supérieures aux normes admises pour la commercialisation. Des ...