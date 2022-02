Pau instaure des stress-tests sur ses satellites

Innovations dans les territoires (2/8)

Publié le 15/02/2022 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Distinguant difficultés conjoncturelles et structurelles, la ville de Pau a choisi de n’accorder son aide financière exceptionnelle qu’aux associations -souvent culturelles et sportives- plombées par la crise sanitaire. Un test de résistance, conçu en interne, a permis d’analyser la réalité des situations.

Ne verser ni trop, ni trop peu ! Dès le début de la crise, Pau (Pyrénées-Atlantique, 76275 hab.) s’est inquiétée de savoir comment ses satellites feraient face à la crise sanitaire marquée par la baisse puis la suspension des activités. Décision a été prise par le maire, François Bayrou (Modem), de verser immédiatement la totalité des subventions prévues, au lieu des virements habituels de 70 puis 30 %.

Plongée dans le moteur des subventions

Mais Jean-Vincent Benito, responsable de la mission de contrôle externe, a voulu en apprendre plus, notamment sur la part des subventions dans les recettes de chaque structure. « Prenons l’exemple d’une association qui organise des voyages pour un public handicapé et qui a 96 % de ressources propres et 4 % de subventions ! Avec le confinement, elle n’a perçu aucune recette mais ses frais fixes, de personnel notamment, sont restés incompressibles. A contrario, une MJC, très fortement subventionnée, a fait des économies en raison de l’absence d’activités et se retrouve à avoir perçu une aide financière importante en ayant eu moins de dépenses. » Fort de ce constat, le responsable de la mission de contrôle externe a voulu disposer d’une photographie précise des satellites afin d’identifier ceux pour lesquels le soutien s’est révélé insuffisant quand il a pu être excessif pour d’autres.

Aider avec « le juste nécessaire »

L’outil choisi a été celui d’un « test de résistance en temps de crise », bâti par Jean-Vincent Benito lui-même, sur la base d’un tableau Excel. Une feuille permettant de réagir rapidement et à bon escient, alors qu’une rallonge de 500 000€ était votée en conseil municipal. Ce soutien supplémentaire a été proposé aux 400 structures déjà subventionnées, pour lesquelles les services municipaux disposaient déjà des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et des prévisions pour 2020 établies avant la pandémie. L’objectif était de soutenir les difficultés conjoncturelles et non structurelles, donc celles liées à la crise sanitaire et non aux problèmes antérieurs de gestion.

Avec une égale méthode de raisonnement face à l’impact de l’arrêt de l’activité. Les critères d’évaluation ont pris en compte, notamment, la diminution des charges variables, la compensation des pertes de salaire, les réserves disponibles ou la marge de manœuvre nette. L’enveloppe de 500000€ était destinée à verser « le juste nécessaire » aux satellites qui en avaient réellement besoin. La totalité de la somme pouvant ne pas être consommée, 158990€ ont été attribués pour le moment, et le dispositif reste ouvert, même si « les demandes tardives restent marginales », confie Jean-Vincent Benito. 48 dossiers on été reçus et 13 ont été écartées, parce que les difficultés étaient d’ordre structurel ou que l’impact de la crise n’était pas avéré pour des associations qui avaient « tenté leur chance malgré tout. »

Une boîte à outils

Pour la mairie, ce test de résistance a surtout mis en évidence la nature des difficultés financières de chaque satellite, permettant même de découvrir, parfois, que des dépenses avaient été engagées malgré tout. Le responsable de la mission de contrôle a constaté aussi que cette analyse pouvait « être menée à n’importe quel moment et constituer un élément supplémentaire d’analyse financière. Dans cet esprit, il a créé un blog (lanalysefinanciere.fr) , sorte de boîte à outils permettant aux satellites de piloter leurs aides directes.

S’il devait relever un point faible, Jean-Vincent Benito citerait l’absence de cellule de veille qui aurait permis « de voir ce qui était mis en place à côté », à savoir les aides que les satellites ont pu percevoir de l’État ou des collectivités territoriales et qui justifiaient moins ou pas l’intervention de la ville. « Demain, on serait plus réactif, plus vigilant. »