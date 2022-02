Les quartiers populaires font rimer écologie et solidarité

Politique de la ville

Publié le 22/02/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires, Régions

Avec la priorité donnée à l’écologie, une autre approche de la solidarité émerge, soucieuse de la santé de la planète et des populations les plus vulnérables. Les habitants des quartiers populaires veulent et peuvent, eux aussi, s’inscrire dans la transition écologique et agir pour elle, par le biais de plusieurs dispositifs dédiés.

« Les coopératives d’achat existent depuis très longtemps pour le matériel scolaire, alors pourquoi pas pour une alimentation de qualité ? » Myriam Naël, ex-adjointe à la maire de Nantes (303 400 hab.), a convaincu de l’intérêt du projet les acteurs de la solidarité publics et associatifs de sa ville. « Si on achète tous ensemble des aliments bios en circuit court, on diminue les coûts et on mange mieux », résume-t-elle. Une façon d’allier écologie, solidarité et santé, qui a séduit.

Quatre groupements d’achat, portés par plus de 200 habitants, ont émergé en moins d’un an dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tous font partie de l’association Vrac Nantes, dont la gouvernance est assurée par trois collèges : les habitants adhérents, les associations implantées dans ces quartiers et les institutions (collectivités et bailleurs sociaux). Celles-ci « identifient les quartiers où intervenir, mettent à disposition des lieux où sont organisées les épiceries éphémères, aident à la prospection de producteurs locaux », explique Boris Tavernier, fondateur de Vrac, un réseau ­national de treize associations fortes d’une soixantaine de ­groupements d’achat.

Cette initiative originale est partie d’un constat : pour les quartiers populaires, « c’est la double peine : les habitants n’ont pas les moyens d’acheter du bio et il n’y a pas d’offre sur leur territoire », relève Boris Tavernier. D’où une organisation sur mesure, grâce à l’implication des collectivités et à des financements publics. L’adhésion à l’association ne coûte qu’un euro et les produits, choisis sur catalogue, sont achetés à prix coûtant.

Aliments de qualité

Dégustations au pied des immeubles, concours de cuisine végétarienne, visite des producteurs… tout est fait pour donner le goût de ces aliments de qualité. Et pour encourager l’auto­nomie des habitants. A Lyon (523 000 hab.), sur 17 groupements d’achat, « sept gèrent eux-mêmes la prise de commande et la distribution », précise Boris Tavernier­. Le dispositif favorise aussi la mixité. Les habitants mieux lotis des environs peuvent adhérer et acheter les produits moyennant des tarifs plus élevés. A Nantes, ils représentent 15 % des adhérents.

Refonder l’alimentation des plus démunis au prisme de la transition écologique, c’est aussi le choix qu’a fait la métropole de Montpellier (lire ci-dessous). Les Restos du cœur de l’Hérault peuvent désormais « donner des carottes, des poireaux ou des choux qui ont été cueillis la veille par des producteurs locaux. Cela permet aux personnes que nous recevons de manger des fruits et des légumes de qualité, comme tout le monde, au lieu de produits peu fameux qui laissent à désirer », expose le président de l’asso­ciation, Joël Papon.

Les germes d’une révolution « dans le monde de l’aide alimentaire, dont l’organisation très centralisée, au niveau national et européen, dépend de l’agro-industrie, de la grande distribution, de ses surplus et de ses invendus », déplore Dominique Paturel, chercheuse à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, qui réfléchit à « un service public de l’alimentation durable » pour lutter contre l’insécurité alimentaire (1). L’un des objectifs est que les financements publics aillent aux agriculteurs du territoire au lieu de couvrir les frais de logistique.

Atelier de couture zéro déchet

Cette démarche peut se décliner à différents niveaux. La communauté de communes val d’Ille-Aubigné (19 communes, 37 000 hab., Ille-et-Vilaine) a ainsi créé un circuit ultracourt et très social. Son potager, en régie, et ses quatre vergers conservatoires, cultivés et entretenus par les salariés de ses chantiers d’insertion, livrent une tonne de légumes par an et 800 litres de jus de pomme à son épicerie solidaire. « Les légumes du potager ne sont pas labellisés bio, mais nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire et nous avons introduit des variétés anciennes de tomates, d’aubergines… » détaille Thomas Houssin, coordinateur des chantiers d’insertion.

L’alimentation n’est pas seule ciblée. Car il s’agit aussi de « permettre aux habitants des ­quartiers populaires de porter des initiatives écologiques et solidaires », estime Lucie Boireau, responsable de l’innovation au sein d’Est métropole habitat. Il y a cinq ans, ce bailleur social de la métropole de Lyon (59 communes, 1,41 million d’hab.) a ouvert La Maison pour agir, au pied de l’un de ses immeubles, dans le quartier des Noirettes, à Vaulx-en-Velin, après avoir identifié les habitants désireux de s’engager et préciser leurs envies grâce à une enquête auprès des locataires et un premier festival « agir » confiés à l’association lyonnaise Anciela. Celle-ci s’est chargée d’accompagner les initiatives individuelles et collectives et de coanimer des événements. Une mission que le bailleur social a reprise en 2021, en cogestion avec les habitants.

Une vingtaine d’entre eux se sont engagés régulièrement à titre bénévole, suscitant la participation de centaines de personnes (hors périodes de confinement). Dans La ­Maison pour agir, ils ont mis en place un atelier de couture zéro déchet, un autre de récupé­ration, des permanences d’écrivain public, des ateliers de cuisine petit budget et zéro gaspi, etc. « Notre objectif est d’essaimer ce modèle sur d’autres territoires », indique Lucie Boireau, selon qui « la dynamique des habitants, leur envie d’agir » sont des éléments essentiels de leur bien-être.

Entreprise d’insertion

C’est aussi cet alliage de solidarité et d’écologie qui a inspiré à la ville (287 200 hab.) et à l’eurométropole de Strasbourg (33 communes, 500 500 hab.) un projet de conciergerie solidaire dans un quartier de la politique de la ville, Ampère, qui s’est vidé en quelques années de ses services et commerces de proximité : mairie de quartier, agence postale, pharmacie, épicerie… Leur présence est pourtant cruciale car « le taux de pauvreté est élevé » (26 % à Strasbourg) et « le territoire de l’eurométropole est le plus inégalitaire après celui de Paris », pointe Benjamin Soulet, adjoint à la maire de la ville, chargé de l’équité territoriale et de la politique de la ville.

Entreprise d’insertion, la conciergerie solidaire emploie deux habitantes du quartier pour organiser une multitude de services de proximité, gratuits ou à coût réduit. Le recyclage, le réemploi, la mise à disposition ou la location à prix très modique (petit électroménager, outils de bricolage…) en sont les piliers. Mais la conciergerie fait également office de lieu d’accueil convivial, de relais postal, de service administratif avec imprimante et scanner, de dépôt de pain… Au bout de seize semaines de fonctionnement, elle comptait 80 abonnés, 20 à 30 passages par jour et des centaines de pains vendus, selon un bilan affiché en décembre. Il est prévu de dupliquer ce dispositif dans l’eurométropole en structurant la démarche au niveau intercommunal. « Nous créons un service d’intérêt économique général pour identifier les besoins des quartiers de la politique de la ville, définir une offre de services adaptée, les conditions financières et la mobilisation partenariale », dans le cadre d’une stratégie globale qui vise « à réorienter nos investissements et nos projets vers les quartiers de la politique de la ville les plus sous-dotés », résume ­Benjamin ­Soulet.

« C’est une question de dignité et de santé » Marie Massart, adjointe au maire de Montpellier (277 600 hab.), présidente du marché d’intérêt national de Montpellier « La lutte contre la précarité alimentaire est l’une des orientations fortes que nous avons donnée au MIN de Montpellier, de même que le soutien apporté à la production locale, biologique. En signant une convention avec les Restos du cœur de l’Hérault, l’objectif est de fournir des légumes et des fruits locaux de saison, frais, de qualité, aux utilisateurs de l’aide alimentaire – une question de dignité et de santé pour eux –, et d’assurer un débouché à l’association des producteurs d’Occitanie, très présente sur le carreau du MIN, avec, à la clé, des revenus décents pour les agriculteurs. Cet hiver, ils livrent 42 tonnes de produits aux Restos du cœur. Le but est de leur fournir, dès 2024, tous les fruits et légumes dont ils ont besoin, c’est-à-dire plus de 180 tonnes par an. »

« Les mères s’interrogent sur ce qu’elles donnent à manger à leurs enfants » Fanny Viry, coordinatrice générale de l’association Anciela « L’objectif est que la transition écologique ne vienne pas augmenter mais réduire les inégalités. Il s’agit aussi de casser cette représentation selon laquelle l’écologie n’est pas pour les quartiers populaires. En réalité, leurs habitants ont une vraie sensibilité à l’éco­logie. Les mères de famille s’interrogent sur ce qu’elles donnent à manger à leurs enfants. La réduction des déchets, la végétalisation, cela concerne leur quotidien. Il est possible ­d’offrir un accès à l’alimentation durable et de donner des moyens d’agir, en accompagnant les habitants, de manière individuelle et collective, dans leurs ­initiatives. »