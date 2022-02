Plan 5000 équipements de proximité: publication d’un guide pour les collectivités

Equipements sportifs

Publié le 14/02/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Documents utiles, France

Annoncé en octobre dernier, le plan des 5 000 équipements sportifs de proximité entre dans une phase opérationnelle. L’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) publie un guide pratique à destination des collectivités éligibles.

Plateaux multisports, terrains de basket, pistes de padel, skate-parks, sites de fitness… L’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) donne le coup d’envoi du plan des 5 000 équipements de proximité. En partenariat avec l’ensemble des acteurs du dossier – l’Agence nationale du Sport, Comités nationaux olympiques et paralympique, Association des Maires de France (AMF), l’Union Sport et Cycle – elle publie un guide « pratico-pratique », comme le qualifie son Secrétaire général Vincent Saulnier, « pour donner aux élus locaux les clés de lecture et des outils concrets d’aide à la décision ».

Le document se caractérise surtout par sa richesse en termes de fiches pratiques. Douze au total, comportant des conseils d’implantation, les budgets moyens des équipements, les ...

