Nadine Levratto : « Le schéma unique de la métropole rayonnante n’existe pas »

Développement économique

Publié le 14/02/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

L'économiste Nadine Levratto pondère les débats autour des métropoles rayonnantes et des villes moyennes dynamiques en ajoutant un peu de nuance. Les différentes études qu'elle a menées montrent au contraire des profils variés.

Entre ceux qui plaident la cause des métropoles qui ruissellent ou qui rayonnent et ceux qui mettent en avant les villes moyennes dynamiques, l’économiste Nadine Levratto propose une ligne moins percutante : celle de la nuance.

Les 23 métropoles que comptent la France ont des profils très diversifiés, conclut la chercheur, qui a mené plusieurs études sur le sujet, dont une pour France Stratégie et le Commissariat général à l’égalité des territoires en 2015, ainsi que plus récemment pour la métropole de Lille ou l’ANCT et la Caisse des dépôts.

Les métropoles ruissellent-elles ?

Quelle conclusion tirez-vous de vos recherches ? Les métropoles ruissellent-elles ?

Il n’y a pas de schéma unique et je suis étonnée que l’idée d’une métropole qui ruisselle ou ...

