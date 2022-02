Des actions pour combattre les pratiques addictives

Santé

Publié le 24/02/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : Actu prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Le centre de gestion du Haut-Rhin s’est attaqué au sujet sensible des pratiques addictives à travers un guide complet téléchargeable sur son site.

[ CDG du Haut-Rhin, 559 collectivités, 6 500 agents] Avec une crise sanitaire qui n’en finit pas et un télétravail fortement conseillé, la sensibilisation autour des pratiques addictives est plus que jamais d’actualité.

Si, pour Philippe Molliere, responsable du département « prévention et action sociale » de la Mutuelle nationale territoriale, « l’augmentation de la consommation de substances psychoactives n’a pas pris une place plus importante à court terme dans les demandes des collectivités, elle constitue une bombe à retardement dans les deux à trois ans à venir, prédit-il. Renforcer l’accompagnement semble nécessaire, notamment à un moment où le télétravail bouscule les organisations ». Un sujet auquel s’est attaqué le centre de gestion du Haut-Rhin.

Cycles de webinaires

Son service « conseil en organisation et santé au travail » a ainsi pris l’habitude d’organiser des webinaires « qualité de vie au travail » deux fois par mois, le matin entre 9 heures et 10 heures pour une cinquantaine de participants. Un récent cycle, qui a pris place entre ­septembre et décembre 2021 était consacré à la santé au travail avec un focus sur les addictions. Parmi les thèmes abordés figuraient les questions suivantes : comment agir face à des troubles du comportement ; les pratiques addictives : comprendre pour mieux prévenir ; comment définir une démarche de diagnostic et le plan de prévention.

« Notre action porte autant sur les pratiques individuelles que collectives. Les employeurs ne savent pas toujours quelle conduite tenir », assure ­Jennifer Bindler, responsable du service (lire ci-dessous). Le sujet est ultrasensible.

La commune du Vieux-Thann (36 agents, 2 800 hab.) s’est interrogée dans le cadre de la mise à jour en cours de son règlement d’hygiène et de ­sécurité. « Nous avions déjà une procédure sur la gestion de l’état d’ébriété sur le lieu de travail. Cependant, de nombreux questionnements ont surgi dans la prise en compte de la dimension humaine de ce risque : comment déceler un état d’ébriété ? Et une autre pratique addictive (tabac, médicament, substances illicites) ? Comment accompagner l’agent au mieux et dans la bienveillance ? Quel discours managérial tenir ? » se souvient la directrice générale des ­services, Amélie Sara.

Sur les conseils du CDG, la commune a renforcé sa compréhension du sujet et intégré plusieurs documents comme la fiche de constat d’un ­comportement individuel à risque sur le lieu de travail dans son règlement.

Dossier individuel

La fiche date et localise ledit comportement, nomme les témoins, qualifie et invite à détailler la situation dangereuse (introduction et/ou consommation d’alcool ou d’une substance psychoactive sur le lieu de travail, détails sur les troubles aigus du comportement), et la prise en charge qui s’ensuit (par un service de secours, un membre de la famille, l’isolement et la surveillance sur le poste de travail…). L’agent ­concerné peut lui aussi apporter ses observations au ­document. Lequel est conservé dans son dossier individuel. Une anticipation d’autant plus nécessaire que « la crise sanitaire a ­affecté durablement le moral des agents », rappelle la responsable, qui précise : « Notre commune va être accompagnée par le CDG sur cette thématique par le biais d’ateliers adressés obligatoirement à tous les agents et ouverts sur volontariat à la municipalité. Les retours parachèveront la mise à jour du règlement ­d’hygiène et de sécurité. »

Le CDG propose, depuis début janvier, un guide complet de prévention des pratiques addictives publié en accès libre sur son site (1).