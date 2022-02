Un observatoire social très utile en temps de crise

Politiques publiques

Publié le 23/02/2022 • Par Laure Martin • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

La ville de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, cerne les difficultés de sa population afin d’y répondre. Récemment, priorité a été donnée à l’identification des impacts de la crise sanitaire.

Chiffres-clés Portrait social : A Nanterre, 15 % des ménages sont monoparentaux (11 % dans la métropole). Le taux de pauvreté est de 21 % (15,3 % en Ile-de-France). Un tiers des moins de 18 ans vivent dans des familles pauvres.

[Nanterre, Hauts-de-Seine, 93 300 hab.] « L’observatoire social a été créé en 2003 pour répondre à l’obligation de réaliser chaque année une ABS », relate Marianne Le ­Blevec, directrice de l’action sociale et du CCAS de Nanterre­. Lorsque, en février 2017, la ville décide de créer la mission « Mepi » , l’observatoire l’intègre, tout en restant en lien avec le CCAS.

« Aujourd’hui, nous travaillons ensemble pour la conduite de l’ABS, ajoute la directrice. Nous nous sommes toujours tenus à notre obligation annuelle, car la municipalité considère l’ABS comme un outil stratégique pour les politiques publiques dans le champ du social. » Depuis mi-2016, en effet, les centres d’action sociale ne doivent plus réaliser une ABS chaque année, seulement une au moins en début de mandat municipal.

Pour la mise en œuvre de l’ABS, l’observatoire social participe à la meilleure compréhension des besoins sociaux, en lien avec la réactualisation de la photo­graphie sociale de la ville et avec des études spécifiques liées aux observations quotidiennes du CCAS. Par exemple, « nous nous sommes donné comme objectif pour notre ABS 2021 de nous concentrer sur l’impact de la crise sanitaire sur la population et sur les pratiques, tant des agents de la ville que des partenaires », indique Marianne Le Blevec.

Dès septembre 2020, quatre ateliers ont été organisés et ­coanimés par le chargé de projet de la Mepi, regroupant entre dix et douze partenaires chacun.

Conditions de vie

Une série de deux ateliers a concerné­ l’impact de la crise sur la population, afin d’évoquer les conditions de vie économique des ménages, la parentalité au temps du confinement, les violences intrafamiliales ou les conditions de vie des seniors.

Une autre série d’ateliers a été consacrée à l’impact de la crise sur l’évolution des pratiques et aux mesures à déployer pour permettre une meilleure coordination entre acteurs et partenaires.

En janvier 2021, lors d’une journée partenariale, l’ABS a été présentée aux partenaires associatifs et institutionnels. Parmi les actions à mettre en œuvre identifiées : la néces­sité de mieux coordonner l’aide alimentaire déployée pendant la crise par les acteurs histori­ques (Restos du cœur, Secours populaire, Secours catholique, Relais bébé) et par d’autres asso­ciations, dont ce n’est pas le cœur de métier et les bénévoles sont plus jeunes. « Ils se sont réunis pour échanger sur le sujet et réfléchir à la création de liens », précise ­Marianne Le ­Blevec.

Et d’ajouter : « La Mepi, le CCAS ainsi que ses partenaires ont élaboré un questionnaire, l’objectif étant de connaître l’évolution des besoins en raison de la crise sanitaire et de veiller à y répondre. » Un outil informatique partagé a également été mis à leur disposition pour échanger sur les actions mises en œuvre et les porter à la connaissance de chacun.

Diagnostic partagé

Dans le domaine du numérique, les acteurs ont fixé un certain nombre d’axes de travail, tel le déploiement du passe numérique sur la ville. « L’ampleur de la fracture numérique a donné lieu à un diagnostic par­tagé dans le cadre de l’ABS, concernant l’impact de l’e-administration sur les publics vulnérables, explique la directrice de l’action sociale. Elle a été identifiée comme un frein supplémentaire en matière d’accès aux droits. Nous avons donc enclenché une première démarche de coordination des acteurs de la médiation numérique. »

La ville travaille à une coordination des actions de formation sur le territoire au travers du passe numérique­.

Contact : Marianne Le Blevec, directrice de l’action sociale, marianne.leblevec@mairie-nanterre.fr

Cet article est en relation avec le dossier