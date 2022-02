Un « partenariat » public privé pour la généralisation de la facturation électronique

Dématérialisation comptable

Publié le 14/02/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Europe, le ministère de l’Economie, des finances et de la relance a organisé une conférence autour de la facturation électronique qui se généralisera à partir 2024 pour les entreprises. A cette occasion, il a précisé les contours de l’architecture technique du dispositif, articulée autour d’outils logiciels publics et privés.

Entre 2024 et 2026, la facturation électronique va se généraliser dans les relations inter-entreprises. Pour l’instant, cette réforme dont les bases ont été posées par une ordonnance du 15 septembre 2021 en est à ses débuts, mais Bercy en fait un sujet majeur pour accélérer la transition numérique de l’économie, des entreprises et de l’administration.

« Un projet révolutionnaire »

« Ce projet n’a pas la visibilité qu’il mérite mais il a vocation à révolutionner profondément la relation entre les entreprises et l’administration et les entreprises entre elles », a souligné le ministre chargé des Comptes publics Olivier Dussopt, à l’ouverture d’une conférence ministérielle organisée le 10 février à Bercy dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Europe.

Un certain nombre d’Etats ont déjà pris une longueur d’avance sur le sujet, comme l’Espagne, le Portugal et l’Italie, qui étaient invités à témoigner. La France, qui veut promouvoir une harmonisation au niveau européen, pourra s’en inspirer. Mais elle ne part pas non plus de zéro pour engager la réforme.

Depuis 2020, la facturation électronique s’impose dans le cadre de la commande publique, dans les relations entre les acheteurs publics, Etat, collectivités, etc., et leurs fournisseurs, quelle que soit leur taille. La dématérialisation des factures s’effectue grâce à Chorus pro. Selon les chiffres publiés en 2021, 30 000 entreprises ouvrent un compte chaque mois sur cette plate-forme et 820.000 ont déjà remis par ce biais une facture à une entité publique.

Pour capitaliser sur l’existant et rentabiliser les investissements consentis depuis son déploiement dans le cadre de la commande publique, Bercy propose d’intégrer Chorus pro à cette nouvelle étape du déploiement de la facturation électronique, et d’y associer également l’expertise du secteur privé.

Pour transmettre leurs factures, les entreprises, selon leurs besoins, pourront soit avoir recours à cette plate-forme publique et gratuite qui proposera un socle minimum de services, soit passer par de futures plate-formes privées. Plus sophistiquées, celles-ci proposeront des services à plus forte valeur ajoutée, payants, comme des prestations d’aide à la relance ou au recouvrement.

Une économie de 4,5 milllards

Ce choix devra se faire dès juillet 2024 pour l’ensemble des entreprises, y compris les plus petites, même si celles-ci ne seront assujetties à la facturation électronique qu’en 2026. Au total, 3 milliards de factures sont échangées chaque année en France, et quatre millions d’entreprises sont concernées par cette réforme.

L’enjeu est donc important sur le plan financier. Selon les chiffres du gouvernement, l’économie réalisée grâce à cette dématérialisation est estimée à 4,5 milliards d’euros, une somme qui correspond essentiellement à l’affranchissement des courriers. Le coût du cycle de vie d’une facture papier est évalué à 10 euros, celui d’une facture électronique à moins d’un euro. Or 1,5 million de TPE-PME se cantonnent encore à la seule facturation papier.

Cette économie n’est cependant pas l’unique bénéfice attendu de cette réforme qui se veut « une levier de simplification ». A terme, elle pourrait ouvrir des perspectives en matière de pré-remplissage des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle contribuera aussi à une amélioration des outils de lutte contre la fraude fiscale, et permettra enfin une meilleure efficacité sur le plan statistique, pour un suivi de l’activité économique plus réactif et plus précis.