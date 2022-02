CSFPT : la liste des représentants des régions et départements est publiée

Administration

Publié le 14/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : France, Textes officiels RH, TO parus au JO, Toute l'actu RH

Un arrêté publié au Journal officiel du 10 février liste les nouveaux membres titulaires et suppléants représentant les régions et les départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a pris un arrêté, le 13 janvier, pour nommer les membres titulaires et suppléants représentant les régions et les départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Pour les régions

Les membres représentants les régions sont :

Stéphane Perrin, vice-président du conseil régional de Bretagne, titulaire ;

Jean-Luc Gibelin, vice-président du conseil régional d’Occitanie, suppléant ;

Barbara Nourry, vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, suppléante ;

Sandrine Derville, vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, titulaire ;

Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, suppléant ;

Marie-Laure Cuvelier, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, suppléante.

Pour les départements

Les membres représentants les départements sont :