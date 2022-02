Les collectivités au coeur des mesures envisagées pour améliorer le pass Culture

Politiques culturelles

Publié le 14/02/2022 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

Les députés ont auditionné le 9 février Sébastien Cavalier et l’autrice Valérie Zenatti, respectivement président de la société pass Culture et présidente de son comité stratégique. L’occasion pour les parlementaires d’obtenir des précisions sur les améliorations du dispostif. Tour d’horizon.

C’est peut-être la promesse culturelle la plus forte du quinquennat Macron et elle continue d’être présentée comme un de ses plus forts engagements par ses défenseurs : le pass Culture a fait salle quasi comble le 9 février à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

pass Culture et maillage territorial

La médiation et les meilleurs leviers pour atteindre les jeunes publics éloignés de la culture restent encore au cœur des interrogations des députés, qui demandent des chiffres étayés. Dans son éloge du “maillage territorial” de la culture en France, le président de la société pass Culture, Sébastien Cavalier, a rappelé que sa mission était bien de “rendre” celui-ci “plus visible auprès d’une population difficile à saisir sur le terrain”, mais non de ...

