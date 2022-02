La Commission européenne préoccupée par la stagnation économique de certaines régions

Développement local

Publié le 14/02/2022 • Par Pascal Hansens • dans : Europe

La « machine à convergence » européenne semble être tombée en panne pour nombre de régions en transition ou à revenue intermédiaire, notamment dans le sud et sud-ouest de l’Europe, selon le 8e rapport sur la politique de cohésion, présentée par la Commission européenne, mercredi 9 février.

Le bilan de la politique de cohésion reste contrasté, comme l’a souligné la commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, la Portugaise Elisa Ferreira, lors de la présentation du 8e rapport sur la politique de cohésion, le 9 février.

D’un côté, la politique a contribué à compenser la contraction des investissements publics depuis la crise économique de 2008 (elle représente désormais 52% des investissements publics dans les États membres de la Cohésion), et a lissé l’incidence de la pandémie en mettant à disposition des collectivités locales et régionales plus de 70 milliards d’euros par le biais des initiatives CRII et CRII+ et surtout REACT-EU.

Toutefois, parmi les résultats les plus préoccupants figurent la situation des régions en transition ou à revenu intermédiaire ...

