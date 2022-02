Nicolas Mathieu, les cadres de la mairie et les cracks du consulting

Littérature

Publié le 14/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Dans son dernier roman, « Connemara », l’écrivain nancéen brosse un tableau féroce et drôle des administrations locales, prises en étau entre la guerre des chefs et les diktats des cabinets de consultants.

Les fidèles de Nicolas Mathieu retrouveront leurs petits. Comme « Les animaux, la guerre » et « Leurs enfants après eux », le nouveau roman du Goncourt 2018, « Connemara » (Aux éditions Actes Sud), se penche sur la Lorraine post-industrielle. La France des zones pavillonnaires et des hôtels Kyriad.

Entre un hymne de Michel Sardou et une pinte de Picon Bière, son anti-héros, Christophe, sillonne les marches de l’Est pour vendre des aliments pour chien.

Ses heures de gloire au club de hockey d’Epinal sont derrière lui. Exit, les troisièmes mi-temps au milieu des édiles en pardessus et des entrepreneurs en veste Ted Lapidus. Christophe jongle entre son père qui perd la boule et son ex-compagne qui veut lui arracher la garde de son fils.

A une centaine de kilomètres de là, son ancienne camarade de lycée, Hélène, mène une existence en tout point opposée. Consultante en ressources humaines, elle habite, sur les hauteurs de Nancy, une maison que l’on croirait sortie d’un magazine d’architecture. Elle a, depuis des lustres, rompu avec ses racines vosgiennes. Hélène et Christophe n’auraient jamais dû se retrouver. Et pourtant…

Volapuk managérial

Ce voyage de classe (Sociale) est l’occasion, pour l’écrivain basé à Nancy, de disséquer le monde des gagnants de la mondialisation. L’univers des « process » et du « consulting ». Une « vie satellisée qui s’exprime en heure GMT », où l’on prend des avions, comme d’autres les trains.

Dans le cabinet où sévit Hélène, on « vend de la matière grise, du classement, de l’épate ». Autant de démonstrations de force auxquelles, les lecteurs de La Gazette des Communes le savent bien, les collectivités locales ne sont pas toujours insensibles…

A la manière de Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet dans le champ sociologique (« La France sous nos yeux », aux éditions du Seuil), Nicolas Mathieu se fait le peintre, au vitriol, de la doxa de la performance et des standards de l’évaluation.

Autant d’idéologies qui gagnent « les écoles, les palais, ruissellent ensuite dans les directions, gagnent les services, infusent les circuits de décisions, aboutissent dans chaque bureau, dans les agendas et, pour finir, dans les têtes et les artères ».

Armée d’une batterie de slides, Hélène débarque par un bel après-midi dans une mairie. Elle a démêlé, en un temps record, « l’épouvantable imbroglio » des services informatiques municipaux. Un « bordel digne d’un roman russe. » : « Les paresses empilées, le flou des hiérarchies, les haines immémoriales entre chefferies administratives avaient accouché d’un véritable Tchernobyl digital. »

Bien décidée à remettre cette « orga » au carré, Hélène se heurte au pouvoir de nuisance des cadres de la mairie.

Collectivités « ultra-flippées »

Heureusement, pour sa boîte nancéenne, un rayon de soleil pointe à l’horizon : la région Grand Est opportunément dessinée par les décideurs parisiens. Un gisement de contrats juteux. Les collectivités de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace sont « ultra-flippées ». Chaque agent regarde son voisin de bureau en chien de faïence. L’ancestrale passion française pour l’égalité s’exprime à plein. La moindre prébende, le plus minuscule passe-droit est jeté en pâture. A la machine à café, comme à la cantine, on ne parle que de ça.

Hélène passe au scalpel ce champ de mines, pas impressionnée pour deux sous. La créature du « top gun » des consultants use de tous les anglicismes possibles et imaginables, bougeant sans cesse, comme les personnages de la série-culte « The West Wing ».

A ceux qui détiennent les cordons de la bourse, elle vend de « l’organigramme à la tonne », du « matriciel en silo ». Armée de son catéchisme managérial, elle invente une région de toute pièce…

Certains lecteurs trouveront ce tableau un brin exagéré. Mais Nicolas Mathieu connaît son affaire. Avant son improbable prix Goncourt, il œuvrait comme chargé de communication à Atmo Grand Est, une succursale de la nouvelle région qui surveille la qualité de l’air.

