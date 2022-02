Protocoles sanitaires : à l’école, le calme après la tempête

Coronavirus

Publié le 11/02/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé, vendredi 11 février 2022, un allègement des mesures sanitaires à l’école primaire après les vacances d’hiver. Le protocole est abaissé au niveau 2, signifiant en particulier la fin du port du masque en extérieur et un assouplissement des règles de brassage.

« Le plus dur est clairement derrière nous après la vague Omicron de janvier », s’est réjoui le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, vendredi 11 février 2022. « La situation sanitaire, en très nette amélioration, encore meilleure d’ailleurs que ce que l’on escomptait, nous permet de procéder à des allègements, notamment dans le primaire, où il y avait les plus fortes contraintes », a-t-il poursuivi. En listant les aménagements résultant d’un abaissement du protocole du niveau 3 à 2 à l’école élémentaire : plus de masque obligatoire en extérieur pour les élèves et les personnels ; brassage désormais par niveau ou groupe de classes, et non plus par classe, notamment sur le temps de restauration ; retour aux activités physiques et sportives en intérieur sans masque, mais ...

