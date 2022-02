Organismes HLM, villes de banlieue : les attaques d’Eric Zemmour ne passent pas

Logement social

Publié le 11/02/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Plusieurs fédérations professionnelles et communes ont annoncé avoir déposé plainte contre Eric Zemmour, à la suite de ses différents propos tenus cette semaine au sujet du logement social et des quartiers populaires.

Le passage du candidat à l’élection présidentielle Eric Zemmour à la matinale de France Inter le mardi 7 février n’est pas passé inaperçu. « Tout le monde sait aujourd’hui, tous les Français savent aujourd’hui, sauf peut-être dans ce studio et dans le bureau de monsieur qui dirige l’Abbé-Pierre, que les HLM sont des terres d’islamisation du pays. Et que tout le monde sait aujourd’hui, surtout les pauvres gens et les braves gens qui sont restés, qui n’ont pas pu fuir ces HLM devenus des antres à kebabs et à femmes voilées, sans compter les trafics de drogue… », a-t-il notamment déclaré.

Il était interrogé sur son intention de supprimer l’article 55 de la loi SRU et le pourcentage obligatoire de 20 à 25% de ...