Ces départements qui ne veulent plus du RSA

Publié le 11/02/2022 • Par Isabelle Raynaud Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Après la Seine-Saint-Denis, à qui le tour ? Les candidatures à l'expérimentation de recentralisation du RSA en 2022 se sont clôturées le 15 janvier 2022. Avant la publication du décret du gouvernement sur les heureux élus, la Gazette vous révèle le noms de deux départements candidats : les Pyrénées-Orientales et les Landes. Les hésitants auront, grâce à la loi 3DS, une séance de rattrapage avec un nouvel appel à candidatures pour une recentralisation, cette fois, à partir du 1er janvier 2023.

Les candidatures sont closes. La date butoir pour candidater à l’expérimentation de recentralisation du RSA était fixée au 15 janvier. Selon nos informations, seuls deux nouveaux départements ont postulé : les Pyrénées-Orientales et les Landes. La liste des admis sera publiée par décret. La réponse du gouvernement est attendue en mars.

La Seine-Saint-Denis, premier bénéficiaire

Pour le moment, seule la Seine-Saint-Denis profite du dispositif qui consiste à confier la gestion du RSA aux caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole pour une durée de cinq ans maximum, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du département.

Ecrasé par le coût financier du RSA, le 93 avait négocié la recentralisation de l’allocation directement avec l’Etat sans y associer l’ ADF . « Concrètement, depuis le 1er janvier, nous ne payons plus rien », explique le département.

La facture maximale a été gelée à 520 millions d’euros, la moyenne du coût pour les années 2018, 2019 et 2020. Une bonne chose pour la collectivité qui avait dû débourser 551 millions d’euros pour l’année 2020 et plus de 570 millions pour 2021.

Le paiement de la rétro-compensation se fera par l’arrêt des versements par l’État des ressources dédiées au paiement du RSA : le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et le Dispositif de compensation péréquée.

Cela représente chaque année 300 millions d’euros. Pour payer le reste, le conseil départemental cèdera 0,9 point de DMTO. Le reste de la somme due sera prise sur la DGF.

Selon les calculs de la collectivité, ce sont entre 50 et 70 millions d’euros qui seront ainsi économisés chaque année. Mais, en contrepartie de cette aide, la Seine-Saint-Denis s’est engagée à renforcer ses politiques d’insertion à destination des allocataires du RSA.

« Aujourd’hui, nos dépenses d’insertion représentent environ 5 % des dépenses d’allocation, quand la moyenne nationale est autour de 10 %. D’ici 2023, nous allons donc doubler nos dépenses en direction des politiques d’accompagnement des bénéficiaires du RSA », explique l’entourage du président, Stéphane Troussel (PS). 46 millions d’euros seront ainsi fléchés vers ces politiques en 2023, contre 23 millions en 2021. Mais cela ne représente pas tout le gain de la recentralisation et permettra donc au département d’augmenter ses dépenses dans d’autres secteurs (collèges, routes…).

Depuis l’accès à cette expérimentation de recentralisation du RSA a été élargie à d’autres départements, dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Un décret vient d’être publié le 5 février 2022 pour en préciser les conditions.

« Elles sont strictes », souligne Christian Escallier, le directeur du cabinet Michel Klopfer. Selon l’article 43 de la LFI 2022, trois conditions cumulatives sont nécessaires : un reste à charge de RSA par habitant et une proportion de bénéficiaires du RSA « significativement » plus importants que la moyenne nationale, ainsi qu’un revenu par habitant « significativement » plus faible.

D’après les estimations du cabinet CMK en prenant un pourcentage d’écart à la moyenne de 10% sur chaque critère (1), seuls dix départements sont éligibles (Aisne, Ardennes, Ariège, Aude, Gard, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Guadeloupe, Martinique).

Les Pyrénées-Orientales, bientôt libérées du RSA

Le département des Pyrénées-Orientales explique vouloir expérimenter la recentralisation du RSA car « il s’agit d’une prestation relevant de la solidarité nationale. Il faut donc forcer l’État à assumer l’augmentation continue du coût du RSA ».

A date, l’allocation est la première dépense sociale du département. Elle est passée de 109,6 millions d’euros en 2014 à 145,2 millions d’euros en 2021, soit + 24,51 % avec un reste à charge conséquent pour le département : + 32, 7 millions d’euros depuis 2014 (118€ par habitant en 2020).

Lors d’une audition devant la délégation aux collectivités locales, le 18 janvier 2022, le ministre délégué en charge des Comptes publics Olivier Dussopt a révélé que la quasi-totalité des candidats, peu nombreux, « ne répondaient pas aux critères fixés en loi de finances » à l’exception du département des Pyrénées-Orientales. « C’est la seule collectivité dont je suis certain que les critères d’éligibilité sont remplis », a-t-il confirmé aux députés. La prochaine étape des négociations avec ce département va être de discuter de l’amélioration de ses politiques d’insertion, précise le cabinet de Jacqueline Gourault.

Mais le cabinet de la ministre déléguée chargée de l’Insertion, Brigitte Klinkert, l’assure : le renforcement de l’accompagnement des allocataires ne sera pas un critère dans le choix final des admis à l’expérimentation.

Exception landaise ?

Parmi les postulants, la présence du département des Landes, qui a fait partie des premiers conseils départementaux intéressés par la démarche de Matignon, surprend. « Nous avons eu un échange épistolaire avec le ministère [de la Cohésion des territoires] il y a quelques mois », raconte Paul Carrère, vice-président (PS) en charge des solidarités et de l’autonomie. Depuis, le département attend une réponse. Selon nos chiffres, il n’entre pas dans les critères retenus. Une information confirmée par l’entourage de Jacqueline Gourault qui ne lui a pas, pour l’heure, été communiquée.

A la mi-juillet, durant les débats sur la loi 3DS, la ministre de la Cohésion des territoires mentionnait une dizaine de départements intéressés dont l’Aisne, la Somme, la Creuse, la Corrèze ou la Gironde. Mais tous n’ont pas candidaté. Loin de là.

Parmi ceux ayant fait marche arrière, on compte le département de l’Aisne. « On avait délibéré pour être candidat au début de l’année dernière car on est parmi les plus impactés par le RSA avec le plus gros reste à charge des départements de métropole (111€ par habitant en 2020) et des droits de mutation (DMTO) faibles. Mais ce n’est pas le moment de prendre une décision car les DMTO remontent et je ne suis pas favorable au découplage du RSA avec les politiques d’insertion », estime son président (indépendant), Nicolas Fricoteaux.

La présidente (PS) de l’Ariège, Christine Tequi, a de son côté tenté une autre stratégie pour pouvoir soulager ses finances sans perdre la compétence du versement du RSA. Lors d’une visite du Premier ministre Jean Castex sur son territoire, elle lui a fait une contre-proposition : conserver le versement complet de l’allocation mais en stabilisant le reste à charge pour le département à 40 millions d’euros par an. En contrepartie, elle a proposé le partage à 50-50 des gains obtenus grâce à son action en matière d’insertion. « Je lui ai fait une proposition de décentralisation complète du RSA », résume-t-elle. Un courrier a été envoyé à Matignon pour en préciser les modalités. La Gazette se l’ait procuré. Vous pouvez le lire ci-dessous.

Courrier de l’Ariège à Jean Castex sur le RSA – 8 Février 2022 by La Gazette des communes on Scribd

Pour les hésitants, un second appel à candidatures voté lors de l’examen du projet de loi 3DS va être ouvert jusqu’au 30 juin 2022 pour une expérimentation, cette fois, à partir du 1er janvier 2023 sur une période ramenée à quatre ans.

Les compensations financières en débat

Comme en 2016 quand les négociations ont échoué entre le gouvernement en place et l’ADF, les réticences des présidents de département proviennent des compensations proposées. Christian Escallier explique dans son décryptage de la LFI 2022 que l’Etat exige un droit à compensation en deux temps. D’abord, la restitution des ressources fléchées RSA : la quote-part de TICPE, la fraction de fonds de modernisation départementale pour l’insertion (FMDI) et le dispositif de compensation péréqué (DCP). Puis si ce n’est pas suffisant, la reprise par l’Etat de ressources générales. Dans l’ordre : les produits de DMTO dans la limite de 20 % du produit total, puis, si cela ne suffit toujours pas, un prélèvement appliqué successivement à la dotation de compensation et à la dotation forfaitaire de la DGF, puis une ponction fixe sur les produits de TVA transférés depuis le 1er janvier 2021.

Dans le département des Ardennes où le reste à charge du RSA s’élève chaque année à 25 millions d’euros, c’est l’absence de clause de revoyure qui pose problème. « Ce n’est pas normal que si l’on a une baisse d’allocataires, on n’a aucune baisse des transferts alors que si ce nombre augmente, l’Etat ponctionne une partie de la dynamique de nos DMTO », regrette le président (DVD) Noël Bourgeois.

L’ADF a pour sa part pointé le risque que fait peser cette expérimentation sur la péréquation départementale. « Le gouvernement n’a pas anticipé les effets indirects sur le fonds globalisé de péréquation de DMTO », dénonce Jean-Léonce Dupont, le président (UDI) de la commission des finances de l’ADF.

En effet, contrairement à ce que l’Etat avait décidé pour la recentralisation du RSA de Mayotte, la Guyane et la Réunion, le gouvernement a décidé de récupérer d’abord une fraction maximum de 20% du produit des DMTO avant le cas échéant, de prendre une part du produit de la TVA. Un choix qui pourrait réduire la somme totale du fonds qui atteint aujourd’hui 1,6 milliard d’euros.

Derrière ces débats techniques se cachent aussi l’enjeu du poids politique de l’ADF et des départements dans la sphère locale et face au gouvernement. « En réalité, les départements de droite ne veulent surtout pas perdre en influence », décrypte Christian Escallier. Même si l’existence des départements n’a pas été menacée pendant ce quinquennat contrairement au précédent, la stratégie de la négociation au cas par cas choisie par Emmanuel Macron pourrait bien relancer les craintes des présidents d’exécutifs départementaux de disparaître.